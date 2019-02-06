Названа стоимость самого дорогого бизнес-джета в мире

Его созданием займётся компания Aerion, консультацию и техническую помощь окажет авиастроительный концерн Boeing.

Американский авиастроительный стартап Aerion озвучил первые данные о стоимости бизнес-джетов нового поколения. За гражданский самолёт нового поколения, в салоне которого с комфортном смогут разместиться до 12 человек, американские авиастроители попросят с каждого клиента $120 млн. Внушительную сумму с клиента возьмут за технологичность — крейсерская скорость самолёта составит 1,4 М, что, по мнению разработчиков, сократит длительность трансатлантических перелётов на три часа.

Огромной серии, как у широкофюзеляжных самолётов, Aerion не планирует. Также американские промышленники не могут похвастаться и выдающимися характеристиками — на заявленной скорости полёта бизнес-джет сможет преодолеть лишь 7800 километров, в то время как основные конкуренты — самолёты Global 7000 и Global 7000 от Bombardier — 13520 и 14631 километров соответственно. При этом стоят обе машины около $60 млн.