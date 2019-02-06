Учёные обнаружили у женщин "синдром лёгкого поведения"

Социологи из Университета Эссекса выяснили, что чем позже девушки начинают половую жизнь, тем выше шанс отдельно взятых представительниц прекрасной половины человечества на "случайную" беременность и распущенные сексуальные отношения в будущем. Как отмечает Daily Mail, большинство женщин в ходе социологического опроса подтвердили "слишком частые" половые контакты при "позднем созревании".
В позднем половом созревании, по мнению учёных, виноваты как особенности женского организма, так и внешние факторы, такие, как воспитание родителей, круг общения в школе и многое другое. При этом, чтобы оправдать собственное поведение в зрелом возрасте, такие женщины могут опускаться до оскорблений в адрес женщин с традиционными семейными ценностями и "обычными" подходами к сексуальной жизни.
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