Учёные обнаружили у женщин "синдром лёгкого поведения"

Британские учёные выяснили, что к распущенной половой жизни предрасположен лишь определённый тип женщин.

Социологи из Университета Эссекса выяснили, что чем позже девушки начинают половую жизнь, тем выше шанс отдельно взятых представительниц прекрасной половины человечества на "случайную" беременность и распущенные сексуальные отношения в будущем. Как отмечает Daily Mail, большинство женщин в ходе социологического опроса подтвердили "слишком частые" половые контакты при "позднем созревании".

В позднем половом созревании, по мнению учёных, виноваты как особенности женского организма, так и внешние факторы, такие, как воспитание родителей, круг общения в школе и многое другое. При этом, чтобы оправдать собственное поведение в зрелом возрасте, такие женщины могут опускаться до оскорблений в адрес женщин с традиционными семейными ценностями и "обычными" подходами к сексуальной жизни.