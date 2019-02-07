Учёные предупредили о скором наступлении климатического апокалипсиса

Климатологи считают, что таяние льдов в Арктике и Антарктике принесёт жителям планеты Земля катастрофы планетарного масштаба.

Климатологи из Университета Макгилла выяснили, что таяние льдов Арктики и Антарктики спровоцирует наступление экстремальных погодных условий и непредсказуемые температурные перепады во всех точках земного шара. Учёные создали математическую модель, согласно которой таяние ледяного покрова спровоцирует необратимые изменения климата уже к 2100 году. Так, средняя температура воздуха повысится на три-четыре градуса, в результате чего значительное количество талой воды из Гренландии и ледяного щита Антарктиды попадёт в Мировой океан. Эта вода приведёт к значительным сбоям в течениях океана и изменит уровень его нагрева по всему миру.

Учёные считают, что тёплая талая вода будет попадать в северную часть Атлантического океана, что ослабит ключевые океанические течения, включая Гольфстрим. В конечном счёте это приведёт к значительному повышению температуры воздуха в Арктике, Северной и Центральной Америке. Климатологи считают, что такие изменения станут закономерным результатом деятельности человека на планете: парниковый эффект и отсутствие контроля за выполнением Парижского соглашения по климату, как считают климатологи, медленно, но верно двигают мир к глобальной катастрофе.