Уже скоро. NASA назвало точную дату столкновения астероида Апофис с Землёй

Теперь астрофизики из NASA считают, что в случае столкновения планету ждут "катастрофические изменения"

Учёные из Лаборатории реактивного движения NASA скорректировали данные относительно траектории движения и скорости астероида Апофис и выяснили, что "потенциально опасное небесное тело" врежется в Землю 13 апреля 2036 года, пишет Express.

При этом астрофизики отмечают, что вероятность по-прежнему ничтожно мала: всего один шанс из четырёх миллионов, что блуждающий в космосе астероид "прямым попаданием" уничтожит всё живое на Земле. Отмечается, что, кроме Апофиса, в списке Координационного центра околоземных объектов находится ещё 817 потенциально опасных тел, траектория движения которых рано или поздно может пересечься с орбитой Земли.