Телескоп "Кеплер" прислал последние фотографии перед "смертью"

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Телескоп "Кеплер" прислал последние фотографии перед "смертью"

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Фото: © Flickr/NASA Goddard Space Fligt Center

После этого космическая обсерватория больше не будет выходить на связь и официально прекратит существование.

Агентство NASA опубликовало последние снимки с телескопа "Кеплер". Обсерватория, отправленная в космос для изучения дальних звёзд, больше не будет выходить на связь — израсходованы последние запасы топлива, а аппарат находится за пределами действия радиосвязи. Астрофизики NASA отмечают, что последние снимки были получены 25 сентября прошлого года, и это стало завершением девятилетней работы "Кеплера" на орбите. За время работы обсерватории удалось открыть свыше 2600 миров за пределами Солнечной системы.

<p>Фото: © <a href="https://www.nasa.gov/image-feature/ames/kepler-s-final-image-shows-a-galaxy-full-of-possibilities" target="_blank">NASA/Ames Research Center</a></p>

В последний раз "взор" телескопа "Кеплер" был направлен в сторону планетной системы TRAPPIST, в пределах которой обнаружили три суперземли и не менее пяти более мелких планет. Телескоп "Кеплер" был запущен в космос в 2009 году. Блуждающая траектория телескопа введена в полётное задание после того, как стали очевидны перерасход топлива и скорый отказ ключевых систем.

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