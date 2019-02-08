Пожила для себя, можно и рожать. У самой старой птицы в мире вылупился птенец

За прибавлением потомства у самки темноспинного альбатроса следит Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США

Американские специалисты из ведомства по контролю за дикими животными сообщают, что самка альбатроса по кличке Уиздом — самая старая дикая птица в мире, успешно высидела яйцо. Из него уже вылупился птенец. Орнитологи отмечают, что Уиздом и её партнер-самец познакомились, когда возраст самки составлял 56 лет.

Текущий возраст Уиздом оценивается в 68 лет. В 2018 году пара успешно высидела отложенное яйцо и воспитала птенца. Новое прибавление в семействе — тридцать седьмое по счёту для самки, все партнёры которой неизвестны орнитологам. Теперь учёные будут разбираться, в чём заключается секрет фертильности темноспинных альбатросов и как потомство влияет на межвидовые связи.