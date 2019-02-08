Учёные назвали смертельную опасность увеличения груди

Специалисты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов считают, что импланты определённого типа провоцируют развитие тяжёлого рака у женщин.

В США назревает крупный скандал, связанный с одной из самых востребованных эстетических операций у женщин любого возраста — маммопластикой, или увеличением груди. Специалисты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выявили не менее 457 подтверждённых случаев анапластической крупноклеточной лимфомы (ALCL) у женщин, которые установили себе имплантаты в последние несколько лет, сообщает Science Alert.

Отмечается, что до 10 процентов всех случаев заканчиваются летальным исходом через два-три года. При этом американские медики уже готовы бить тревогу — только в США ежегодно проводится до 400 тыс. операций по увеличению груди, а увеличение рисков развития онкологии не связано с типом имплантов. В данный момент FDA готовит документы на срочную проверку производителей — одной из вероятных причин может стать полимерный состав, из которого "отливаются" импланты. В нём, с высокой доли вероятности, могут содержаться опасные токсины.