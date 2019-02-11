США отказались доставить на МКС российский телескоп

Отмечается, что телескоп должен был стать частью полезной нагрузки космического грузовика Dragon.

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что телескоп для исследования космических лучей предельно высоких энергий отправят на МКС позже и по частям. Как сообщает РИА "Новости", доставку телескопа осуществят в 2022–2023 гг на кораблях "Прогресс", а причиной для сдвига сроков послужил отказ NASA. Панасюк отметил, что вместо доставки российского телескопа на МКС NASA привезёт собственный аппарат POEMMA, состоящий из двух спутников с ультрафиолетовыми телескопами, но уже в конце 2020-х годов.

Телескоп КЛПВЭ оказался слишком большим для разовой доставки на грузовике "Прогресс", поэтому экспериментальный аппарат с трёхметровым зеркалом будет доставлен на орбиту в несколько заходов. Согласно изначальным планам, доставить на орбиту российский телескоп должен был космический корабль Dragon, разработку и производство которого осуществляет американская частная космическая компания SpaceX.