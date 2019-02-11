США отказались доставить на МКС российский телескоп

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что телескоп для исследования космических лучей предельно высоких энергий отправят на МКС позже и по частям. Как сообщает РИА "Новости", доставку телескопа осуществят в 2022–2023 гг на кораблях "Прогресс", а причиной для сдвига сроков послужил отказ NASA. Панасюк отметил, что вместо доставки российского телескопа на МКС NASA привезёт собственный аппарат POEMMA, состоящий из двух спутников с ультрафиолетовыми телескопами, но уже в конце 2020-х годов.
Телескоп КЛПВЭ оказался слишком большим для разовой доставки на грузовике "Прогресс", поэтому экспериментальный аппарат с трёхметровым зеркалом будет доставлен на орбиту в несколько заходов. Согласно изначальным планам, доставить на орбиту российский телескоп должен был космический корабль Dragon, разработку и производство которого осуществляет американская частная космическая компания SpaceX.
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