Тепловой удар. Как глобальное потепление поможет России захватить мир

Американские экономисты уверены: глобальное потепление, которое год от года лишь набирает обороты, позволит России значительно укрепить собственную экономику. Лайф разбирался, можно ли использовать глобальное потепление для экономического роста и решения всех проблем.

Спасибо потеплению

Сколько бы ни шумели по этому поводу экологи, но работать на компьютерах, которые собирают в Китае, и использовать каждый день смартфоны, которые собирают там же, для гневных сообщений о вреде глобального потепления учёные не перестают. А между тем кратчайший путь для этих товаров из КНР — Северный морской путь, правовой статус которого закреплён как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике". С точки зрения торговли в мировых масштабах, главным получателем выгоды от использования СМП является Китай с чудовищно огромной экономикой, постоянной потребностью в быстрой и дешёвой логистике и производством, которое не останавливается никогда. Географический километраж северной части Мирового океана таков, что расстояние от Токио до Лондона через Суэцкий канал составляет более 13 тысяч морских миль, в то время как через Северный морской путь — всего восемь с половиной тысяч морских миль.

Несмотря на то что круглогодичная проводка кораблей (технически) осуществлялась с помощью атомного ледокольного флота, именно после изучения глобального потепления СМП стали называть не иначе как альтернативой Суэцкому каналу и тайным оружием Кремля в битве за инвестиции. Однако зарубежные учёные лукавят: СПМ и до глобального потепления был выгоден экономически, другое дело, что для обеспечения круглогодичной навигации потребовались бы втрое больший ледокольный флот и миллиардные вложения в инфраструктуру. При этом глубокая тревога стран Запада связана с глобальным потеплением не просто так. Фактически сначала в сезон таяния льдов, а затем и на постоянной основе СМП постепенно начнёт "убивать" спрос на проход сухогрузов и танкеров через Суэцкий канал. В некотором смысле СМП внезапно превратился в сформированный природой антисанкционный механизм, использование которого гарантирует валютные поступления в бюджет вне зависимости от желания и возможностей отдельно взятых государств.

Приятный бонус неприятного климата

Кроме того что Северный морской путь значительно короче, у такого маршрута есть и другое не менее важное достоинство — безопасность. В отличие от Суэцкого канала, вход в который пролегает через Красное море и побережье "насыщенных пиратами" стран (таких, например, как Джибути, Эфиопия, Судан, Эритрея и Сомали), Северный морской путь, как и зона присутствия России в Арктике в целом, абсолютно безопасен. На Земле Франца-Иосифа давно и совершенно автономно работает первая военная база в регионе — российский "Арктический трилистник", небо над исключительной экономической зоной будут охранять сверхзвуковые МиГ-31 и особая, "полярная" версия С-400, не говоря уже о специализированных ледоколах, которые в перспективе получат ракетное и артиллерийское вооружение. В таких условиях сама идея совершать набеги на корабли выглядит безумной, поскольку климат, может, и стал мягче, но приятным купание в Северном Ледовитом океане назвать по-прежнему нельзя.

Такой подход к организации перевозок позволяет как крупным, так и небольшим перевозчикам избавиться от крайне дорогих и не очень приятных специалистов по страхованию морских перевозок. Про экономию средств во время обсуждения достоинств СМП вспоминают не случайно — хорошо, если пираты обладают невысоким интеллектом и требуют за выкуп судна $2−3 млн. Эти деньги, конечно, будут потеряны, но для крупных транснациональных корпораций заплатить пиратам не составляет большого труда. Однако аппетиты бандитов Красного моря растут, и не исключено, что через три-четыре года за выкуп груза ценой в $200−300 млн могут потребовать до 20 процентов его стоимости. Учитывая предельные лимиты страхования, которые спасают крупные страховые фирмы от разорения, безопаснее и дешевле выбрать гарантированно спокойный вариант доставки, чем просчитывать все риски по несколько раз.

Нефть-матушка да газ-батюшка

Сомнения американского экономиста Часа Голдмана по поводу "набирающей обороты" российской экономики хорошо понятны: Соединённым Штатам, в отличие от России, для бесперебойной разработки залежей нефти и газа необходимо ещё 5−10 лет, в то время как "страна-бензоколонка", которую пытаются "обложить" санкциями, спокойно занимается шельфовым бурением и транспортировкой углеводородов как к себе на материк, так и до терминалов дружественных стран. Нормальная работа американских нефтяников в регионе станет возможной лишь тогда, когда в Штатах появится современный ледокольный флот.

Восемь новых кораблей уже включены в список перспективного флота, который предлагает построить сенатор-республиканец Джим Бэнкс, но едва ли его предложение будет принято и профинансировано тотчас после публикации. В данный момент у США всего один полностью исправный дизельный ледокол, построенный в 1976 году. Что касается атомного ледокольного флота, то кораблей этого типа у США нет и в ближайшие годы их появления ожидать не стоит. Потери из-за отсутствия ледоколов ожидаются серьёзные — объём залежей одной только нефти, скрытой под ледяной коркой и сотнями метров ледяной воды, оценивается специалистами в 100 млрд тонн. Относительно газа цифры и вовсе чудовищные: только по результатам предварительной разведки, в недрах Арктики лежит не менее 50 трлн кубометров голубого топлива. И всё это богатство 24/7 в состоянии осваивать лишь Россия.

Американский взгляд на вещи

Другой стороной беспокойства экономического эксперта Часа Голдмана является состояние прибрежных районов США. Ещё в 2017 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало анимационный ролик, в котором содержатся данные о последствиях изменения климата за последние 20 лет. Для создания визуализации из спутниковых снимков потребовалось больше трёх месяцев. Летом 2018 года океанологи и климатологи из Университета Флориды выяснили, что при текущих темпах глобального потепления уровень Мирового океана будет подниматься каждые 30 лет, а к 2050 году большая часть прибрежных районов США может оказаться под водой. Именно этими данными, судя по всему, оперировал Голдман, уверяя, что глобальное потепление "играет на руку России".

Наибольшая плотность населения и, как следствие, развитые промышленные центры в США действительно рассредоточены по Атлантическому и Тихоокеанскому побережьям. Именно по этой причине ещё при СССР крупнейшие города на побережье превратились в отметки на электронных картах в блоках баллистических ракет. Однако вместо советских (и российских) ракет уничтожить крупнейшие базы ВМС может матушка-природа. Ещё в 2012 году аналитическая компания American Security Project опубликовала доклад, согласно которому неконтролируемый рост температуры на планете спровоцирует затопление части прибрежных районов, а уже к 2100-му уровень воды поднимется на полтора метра. Этого будет достаточно, чтобы крупнейшая база ВМС США, у которой швартуются американские эсминцы, крейсеры и авианосцы, была затоплена.

Достанется всем

Эвакуация отдельных заводов и крупных производств (особенно срочная) — процесс не из приятных. В этом отношении американский аналитик Час Голдман оказался прав: изменение климата вынудит 150 млн человек переселиться из прибрежных районов США уже к 2050 году. Однако пострадает не только Америка. Глобальное потепление, спровоцировавшее подъём уровня Мирового океана, даст отмашку экономическому кризису в государствах Юго-Восточной Азии и Европы, прибрежные районы которых серьёзно пострадают от глобального катаклизма. Россия же извлечёт из природных катаклизмов пользу благодаря своему географическому положению. Единственное, о чём забыл Голдман, так это географическое расположение России. Стоит сказать, что побережье страны омывает 12 морей, а значит, повышение уровня Мирового океана неизбежно приведёт к исчезновению не только мировых финансовых центров вроде Нью-Йорка или Токио, но и крупных российских городов, таких как Санкт-Петербург, Мурманск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Севастополь и Сочи, расположенных на побережьях океанов и морей.

Как отмечает Час Голдман, плотность населения в прибрежных районах Российской Федерации заметно отличается от США, и это обстоятельство позволит Правительству России быстро справиться с любыми катаклизмами. Частично американский аналитик, конечно, прав: большинство промышленных районов в России находятся вдалеке от побережья, однако назвать географические особенности страны "превосходством" язык всё равно не поворачивается. Суть заблуждения Голдмана заключается в том, что в городах с федеральным значением и крупных портах всё равно остаётся промышленная инфраструктура. К примеру, только в Петербурге не менее сотни крупных промышленных производств — от заводов, на которых варят асфальт для автомобильных дорог, до судостроительных верфей, занятых выполнением гособоронзаказа. Перенос таких производств на новое место — задача невероятно трудная и дорогостоящая, уже не говоря о том, что проводить такие мероприятия придётся почти одновременно с массовой эвакуацией населения.

Из всего этого стоит сделать лишь один вывод: в своих оценках американский эксперт ошибается и глобальное потепление помогает Российской Федерации (пока) лишь в Арктике. Когда дело дойдёт до массового затопления территорий, прибрежным районам России достанется так же, как и всем остальным.