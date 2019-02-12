Американские подростки начали массово делать прививки втайне от родителей

На популярном имиджборде Reddit даже появился специальный раздел, где подробно описаны все популярные способы

В США среди подростков набирает обороты движение сторонников вакцинации от всех возможных заболеваний. Тинейджеры массово жалуются пользователям Reddit на неадекватное поведение родителей-антипрививочников, из-за которых шансы заболеть и умереть, по их мнению, существенно повышаются.

Пользователи Reddit даже создали специальный раздел, в котором описывается подробная процедура получения бесплатной вакцины в ближайшей клинике. Подростки уверены: родители не понимают всей важности достижений науки и медицины и из-за этого вносят вклад в повышение смертности.

Подробнее прочитать, как отдельные группы антипрививочников устраивают "коревые вечеринки" и заражают не только друг друга, но и детей, можно в нашем материале "Коревая вечеринка. Зачем "яжематери" сознательно заражают детей"