До Хабаровска — за 4 часа. Путин предложил подумать о пассажирском сверхзвуке

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До Хабаровска — за 4 часа. Путин предложил подумать о пассажирском сверхзвуке

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На выездном заседании президиума Госсовета РФ Президент России Владимир Путин предложил вернуться к теме создания сверхскоростного, сверхзвукового пассажирского движения. Лайф разбирался, для чего президент вспомнил о сверхзвуковом авиалайнере и как быстро его можно создать.

Большая страна

Проблема перемещения через огромные расстояния внутри России поднималась Владимиром Путиным неоднократно. Развитие гражданской авиации — один из самых простых способов "закрыть" потребности граждан России в надёжном и быстром способе передвигаться по работе или на отдых в пределах страны. 12 февраля на встрече с представителями общественности Владимир Путин заявил, что к сверхзвуковому пассажирскому движению нужно вернуться, и на эту тему стоит подумать. Впрочем, практически готовое решение проблемы уже имеется. В отличие от супертяжёлых советских реактивных машин, новый авиалайнер могут создать по всем канонам не только гражданских, но и военных технологий.

В сентябре 2018 года заместитель гендиректора ПАО "Туполев" Валерий Солозобов заявил, что предприятие завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолёту, который сможет развивать скорость до 1900 км/ч на высоте 11 км. И хотя Солозобов отметил, что авиационным специалистам ещё предстоит работа по снижению звукового воздействия на самолёт, а также строительство экспериментального самолёта-демонстратора для предварительных лётных испытаний, сам факт наличия существенного прогресса по стратегически важному для гражданской авиации проекту не может не радовать.

Не дороже обычного

<p>Ту-144. Фото: © Википедия</p>

Все подробности создания сверхзвукового самолёта Лайф раскрыл чуть ранее. В материале под названием "Москва — Владивосток за 4 часа. Зачем Россия создаёт сверхзвуковой авиалайнер", помимо сугубо технологических проблем, упоминается не менее важная причина, по которой сверхзвуковые авиалайнеры не прижились и канули в Лету. При всех технологических решениях, которые могут быть заложены в новый авиалайнер, в том числе благодаря военным технологиями, важно учитывать стоимость билета, который должен быть не дороже, чем при полёте на обычном чартере.

В стоимость билета зачастую закладываются не только затраты на покупку авиационного парка, но и стоимость обслуживания. Советские Ту-144 и англо-французский Concorde "умерли" именно по причине собственной дороговизны — летать на сверхзвуке оказалось слишком накладно. Что касается промышленного задела, то создание сверхзвукового вместительного авиалайнера в данный момент ограничено не столько технологиями, сколько вопросом окупаемости. Если российские авиастроители смогут разработать для нового самолёта двигатели, расход керосина у которых будет сопоставим с расходом топлива обычных авиационных двигателей, а скорость полёта самолёта останется на уровне заявленной, тогда такие машины будут покупать не только российские авиакомпании, но и зарубежные.

По словам представителей ПАО "Туполев", в конструкции нового самолёта закладывается до 30 пассажирских мест. Его взлётная масса составит 70 тонн, а крейсерская скорость будет как минимум в два раза больше, чем у обычных авиалайнеров. Отмечается, что конструкторы уже проработали две основные модификации самолёта — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии. По предварительным оценкам, стоимость самолёта в первые годы производства может оказаться незначительно выше дозвукового дальнемагистрального Ту-214, выпуск которого в данный момент налажен на Казанском авиационном заводе. Если все условия будут соблюдены, а сроки не сдвинуты вправо, то путешествие в Сочи займёт всего час с небольшим, добраться из Москвы в Казань, Самару, Нижний Новгород можно будет за 30–40 минут. За те же полчаса, после начала серийного производства самолёта, можно будет добраться и до культурной столицы России — Санкт-Петербурга.

Автор:
СА
Сергей Андреев
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