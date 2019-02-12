До Хабаровска — за 4 часа. Путин предложил подумать о пассажирском сверхзвуке

На выездном заседании президиума Госсовета РФ Президент России Владимир Путин предложил вернуться к теме создания сверхскоростного, сверхзвукового пассажирского движения. Лайф разбирался, для чего президент вспомнил о сверхзвуковом авиалайнере и как быстро его можно создать.

Большая страна

Проблема перемещения через огромные расстояния внутри России поднималась Владимиром Путиным неоднократно. Развитие гражданской авиации — один из самых простых способов "закрыть" потребности граждан России в надёжном и быстром способе передвигаться по работе или на отдых в пределах страны. 12 февраля на встрече с представителями общественности Владимир Путин заявил, что к сверхзвуковому пассажирскому движению нужно вернуться, и на эту тему стоит подумать. Впрочем, практически готовое решение проблемы уже имеется. В отличие от супертяжёлых советских реактивных машин, новый авиалайнер могут создать по всем канонам не только гражданских, но и военных технологий.

В сентябре 2018 года заместитель гендиректора ПАО "Туполев" Валерий Солозобов заявил, что предприятие завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолёту, который сможет развивать скорость до 1900 км/ч на высоте 11 км. И хотя Солозобов отметил, что авиационным специалистам ещё предстоит работа по снижению звукового воздействия на самолёт, а также строительство экспериментального самолёта-демонстратора для предварительных лётных испытаний, сам факт наличия существенного прогресса по стратегически важному для гражданской авиации проекту не может не радовать.

Не дороже обычного

Все подробности создания сверхзвукового самолёта Лайф раскрыл чуть ранее. В материале под названием "Москва — Владивосток за 4 часа. Зачем Россия создаёт сверхзвуковой авиалайнер", помимо сугубо технологических проблем, упоминается не менее важная причина, по которой сверхзвуковые авиалайнеры не прижились и канули в Лету. При всех технологических решениях, которые могут быть заложены в новый авиалайнер, в том числе благодаря военным технологиями, важно учитывать стоимость билета, который должен быть не дороже, чем при полёте на обычном чартере.

В стоимость билета зачастую закладываются не только затраты на покупку авиационного парка, но и стоимость обслуживания. Советские Ту-144 и англо-французский Concorde "умерли" именно по причине собственной дороговизны — летать на сверхзвуке оказалось слишком накладно. Что касается промышленного задела, то создание сверхзвукового вместительного авиалайнера в данный момент ограничено не столько технологиями, сколько вопросом окупаемости. Если российские авиастроители смогут разработать для нового самолёта двигатели, расход керосина у которых будет сопоставим с расходом топлива обычных авиационных двигателей, а скорость полёта самолёта останется на уровне заявленной, тогда такие машины будут покупать не только российские авиакомпании, но и зарубежные.

По словам представителей ПАО "Туполев", в конструкции нового самолёта закладывается до 30 пассажирских мест. Его взлётная масса составит 70 тонн, а крейсерская скорость будет как минимум в два раза больше, чем у обычных авиалайнеров. Отмечается, что конструкторы уже проработали две основные модификации самолёта — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии. По предварительным оценкам, стоимость самолёта в первые годы производства может оказаться незначительно выше дозвукового дальнемагистрального Ту-214, выпуск которого в данный момент налажен на Казанском авиационном заводе. Если все условия будут соблюдены, а сроки не сдвинуты вправо, то путешествие в Сочи займёт всего час с небольшим, добраться из Москвы в Казань, Самару, Нижний Новгород можно будет за 30–40 минут. За те же полчаса, после начала серийного производства самолёта, можно будет добраться и до культурной столицы России — Санкт-Петербурга.