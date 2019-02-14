Учёные нашли на Марсе признаки вулканической активности

Исследователи отмечают, что извержения вулканов на Марсе могли быть значительно крупнее, чем на Земле.

Учёные из Университета Аризоны в Тусоне выяснили, что подлёдное озеро, найденное на южном полюсе Марса, могло появиться исключительно в результате крупных извержений вулкана под поверхностью планеты. Как сообщает Science Alert, эти процессы могут свидетельствовать о том, что жизнь на Красной планете всё-таки есть, однако существует она не на поверхности, а глубоко под ней.

Планетологи считают, что для существования подлёдных озёр должен был сформироваться природный источник тепла, который может находиться глубоко под поверхностью. Если догадки исследователей верны, то все следующие миссии роверов на Марс могут быть скорректированы с учётом вновь полученных данных.