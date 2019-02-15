Учёные выступили за запрет боевых роботов

Исследователи считают, что к боевым действиям может привести развитие ударных роботизированных систем.

Учёные из Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне заявили, что приступают к сбору подписей за ограничение и постепенную отмену боевых роботизированных систем, эволюция которых в конечном счёте позволит принимать решения об убийстве без участия человека. Как сообщает Daily Mail, учёные считают сам факт разработки этих систем "отвратительным и аморальным".

Одним из сторонников ограничительных мер является и генсек ООН Антониу Гутерреш, в адрес которого и будет направлена петиция и дальнейший договор, в котором будут прописаны все "права и обязанности" роботов. Ранее Лайф сообщал, что уже через 50 лет машинное обучение и нейросети позволят роботам просчитывать все бытовые действия человека в той или иной обстановке, что теоретически может превратить машины в доминирующий вид.