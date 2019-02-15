В США назвали точную дату нового полёта на Луну

Глава NASA Джим Брайденстайн уверен, что американцы не просто смогут высадиться на поверхность, но и станут жить на Луне.

Глава аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн заявил, что США снова отправят экспедицию на Луну после 47-летнего перерыва. Как сообщает Daily Mail, запланирован не обычный полёт, а полноценная космическая миссия, главной задачей которой станет подготовка к строительству лунной базы. Этот полёт, согласно заявлению Брайденстайна, США осуществят к 2028 году.

Программа, как отмечает глава NASA, будет осуществлена в два этапа. На первом этапе будут разработаны ракеты-носители, которые доставят космонавтов к станции Lunar Orbital Platform-Gateway на орбите Луны, откуда первые колонисты будут "ездить на работу". Брайденстайн отметил, что NASA не планирует "слетать и не возвращаться ещё 50 лет", добавив, что миссия в 2028 году и все последующие полёты задуманы исключительно как долгосрочные программы.