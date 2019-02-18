Партнёры подвели. Сроки сдачи самолётов МС-21 сдвинули на год

О причинах переноса начала эксплуатации рассказал генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что сроки эксплуатации самолётов МС-21 сдвигаются на год. Как сообщает РИА "Новости", главной причиной для переноса стал "отказ американцев поставлять композиты". Ранее в ОАК уточнили, что образцы аналогов иностранных запчастей находятся на стадии испытаний.

Напомним, скандал вокруг отказа американских и японских компаний поставлять композиты для элементов крыла МС-21 разгорелся в начале января 2019 года. Подробнее прочитать о том, почему американские и японские компании отказались поставлять композиты для МС-21, можно в нашем материале "Крыло раздора. Как США срывают производство самолёта МС-21"