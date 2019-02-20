"Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну"

— Многие мусорные полигоны переполнены. Как давали разрешение на строительство жилых кварталов рядом с этими помойками? Кто об этом подумал? А должны были подумать. Если всё сведётся к плате за вывоз мусора, то это профанация, — заявил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Что случится с мусором в самое ближайшее время?

Вторая нефть

С 1 января 2019 года в России стартовала новая комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая позволит кардинально изменить принципы и механизмы сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Фактически в России создаётся новая отрасль экономики и современная инфраструктура, предполагающая создание новых современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, которые будут соответствовать всем мировым экологическим стандартам. Кроме того, будет проведена большая работа по вовлечению населения страны в раздельный сбор отходов и бережное отношение к природным ресурсам.

Популярный миф о том, что из мусора нельзя ничего произвести, тиражируется не первый год. Реальное положение дел таково, что из вторсырья можно сделать практически всё: от посуды до одежды. За границей (особенно в таких странах, как Дания, Швеция, Норвегия или Швейцария) из мусора, переработанного на специальных заводах, делают не только мебель, канцтовары или предметы интерьера, но и стройматериалы или специальные полимерные добавки для асфальта и бетона. В России линейка товаров, производимых из вторсырья, существенно меньше, однако уже сейчас в стране из переработанного пластика, бумаги, металла и стекла производят мебель, упаковку для продуктов и те же стройматериалы, о производстве которых долгое время было известно лишь на примере европейских государств.

Большие вложения

На систему сбора и переработки возлагаются большие надежды. Наряду с другими промышленными производствами в новое направление будут вложены существенные средства. Внедрение передовых способов сортировки, переработки и утилизации отходов должно стать обязательным условием развития российских регионов, которым предстоит большая работа. Строительство новых производств и модернизация уже существующих коснётся всех субъектов страны. Важно отметить, что запуск современных высокотехнологичных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий благоприятно отразится на экологической ситуации в каждом регионе.

Рост экономики за счёт переработки вторичного сырья позволит решить и другую важную проблему: нагрузка на существующие мусорные полигоны будет существенно снижена, а часть из них будут закрыты. Несмотря на то что такое производство требует длительной подготовки и финансирования, хорошие примеры реализации мусороперерабатывающих проектов уже есть. К примеру, предприятие "Проиндустрия" в Набережных Челнах или сортировочный комплекс "Серебряные пруды" в Московской области. Такие же производства уже успешно работают в Нижнем Новгороде, Костроме, Тюмени.

Стоит отметить, что существенные инвестиции в новую отрасль промышленности государство вносит не только в виде субсидий, но и через строительство инфраструктуры и другую помощь бизнесу, поскольку каждому заводу требуется не только площадка для работы, но и дороги, логистические терминалы и многое другое. К 2024 году в России запланировано создание около 200 современных объектов по обработке и утилизации отходов. На их создание правительство планирует потратить не менее 95 млрд рублей.

Экологический прорыв

Для стимулирования всеобщего интереса к сортировке мусора в правительстве подготовлен целый комплекс мер. Кроме инфраструктуры, есть и другие предложения. В частности, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что освобождение региональных операторов от НДС и налога на прибыль, а также объявленная заморозка платы за негативное воздействие на окружающую среду до 2023 года на уровне 2018 года позволят снизить тарифы на вывоз мусора на 30 процентов. В Минприроды Лайфу сообщили, что национальный проект "Экология" направлен на решение задач по ликвидации ущерба от мусора и формирование новой системы обращения с отходами, в том числе 1-го и 2-го классов опасности.

Важно отметить, что после создания Единого экологического оператора россиянам придётся выбрасывать мусор по-новому. Сортировка отходов превратится в каждодневный процесс, на котором можно будет заработать. После перехода регионов на новую программу на промежуточном этапе (между гражданами и заводом по переработке) появятся пункты приёма и сбора отдельных видов мусора, которые из ненужного хлама превратятся в источник заработка. По сути, это будет напоминать пункты приёма стеклотары, только в этом случае речь будет идти о более широкой категории бытовых отходов, которые можно будет в том или ином виде сдавать недалеко от дома. Такая практика распространена по всей Европе: к примеру, за каждую сданную стеклянную бутылку в Берлине платят 25 евроцентов, и 20 евроцентов — за пластиковую.