Национальный космический центр в Москве создадут на базе ГКНПЦ им. Хруничева

С такой инициативой в ответ на предложение Владимира Путина выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что национальный космический центр в Москве можно создать на базе завода им. Хруничева. Об этом столичный градоначальник сообщил, комментируя предложение Владимира Путина через официальный аккаунт в "Твиттере".

Открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие - разработчика и производителя орбитальных станций "Салют", "Мир", российских модулей #МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей "Протон". — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 февраля 2019 г.

Напомним, 20 февраля в рамках ежегодного Послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и Правительству Москвы сформировать в столице национальный космический центр. Президент отметил, что НКЦ должен будет обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли. Другой задачей национального космического центра станут научные исследования и подготовка кадров для отрасли.