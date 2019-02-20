Национальный космический центр в Москве создадут на базе ГКНПЦ им. Хруничева

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Национальный космический центр в Москве создадут на базе ГКНПЦ им. Хруничева

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Фото: © Википедия

С такой инициативой в ответ на предложение Владимира Путина выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что национальный космический центр в Москве можно создать на базе завода им. Хруничева. Об этом столичный градоначальник сообщил, комментируя предложение Владимира Путина через официальный аккаунт в "Твиттере".

Напомним, 20 февраля в рамках ежегодного Послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и Правительству Москвы сформировать в столице национальный космический центр. Президент отметил, что НКЦ должен будет обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли. Другой задачей национального космического центра станут научные исследования и подготовка кадров для отрасли.

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