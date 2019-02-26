Названы сроки серийного производства самолёта МС-21

О сроках производства и особенностях оснащения самолётов рассказал вице-премьер правительства Юрий Борисов.

Вице-премьер Правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что серийное производство самолётов МС-21 начнётся в 2021 году. Борисов отметил, что серийное производство самолётов начнётся, несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться. Кроме того, первый серийный самолёт МС-21 будет оборудован российским двигателем ПД-14 вместо американских Pratt & Whitney PW1400G.

Отмечается, что ПД-14 — базовый турбовентиляторный двигатель, который создаётся в широкой кооперации предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации для авиалайнера МС-21. Подробнее прочитать о том, как отказ американских и японских компаний поставлять компоненты для композитных элементов крыла повлиял на сроки производства МС-21, можно в нашем материале "Крыло раздора. Как США срывают производство самолёта МС-21".