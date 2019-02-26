Модераторы Facebook начали жаловаться на проблемы с психикой

У некоторых из сотрудников компании даже возникают симптомы, напоминающие посттравматическое стрессовое расстройство

Как сообщает издание The Verge, модераторы контента Facebook начали массово жаловаться на проблемы с психикой из-за больших нагрузок. Кроме того, большая часть модераторов получает не более $28 тыс. в год — этой суммы, по их словам, хватает только на аренду жилья и еду.

Некоторые сотрудники Facebook называют работу в таких условиях "разочаровывающей" ,"бесчеловечной" и крайне стрессовой, из-за чего у многих модераторов, работающих с переработками, возникают проблемы с психическим здоровьем. Как отмечает Science Alert, такие состояния могут возникать у модераторов соцсети из-за постоянной работы с графическим контентом, в котором содержится много сцен насилия, расизма и другой запрещённой к размещению информации.