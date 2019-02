Учёные определили причину гибели города индейцев по фекалиям

Продукты жизнедеятельности бактерий, содержащиеся в кишечнике человека, сохраняются в течение нескольких сотен лет. Это позволило исследователям сделать точные выводы.

Учёные из Университета штата Калифорния, Лонг-Бич, определили причину гибели города индейцев Кахокия по фекалиям. Статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Частицы, образуемые кишечными бактериями человека, сохраняются в осадках сотни лет. По ним учёные определили, как менялась численность населения. Выяснилось, что она сокращалась синхронно с сокращением осадков летом.

Таким образом, исследователи заключили, что Кахокия исчезла из-за засухи. Из-за неё качество урожая становилось хуже, и жителям пришлось искать новые земли. Ранее считалось, что город прекратил существование из-за природных катаклизмов или войны.