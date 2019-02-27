Учёные обнаружили, что пчёлы перестали танцевать

Таким образом они передавали информацию о наличии нектара. Теперь искать его приходится без помощи других колоний.

Всё меньше колоний пчёл используют танцы для передачи информации другим группам. Об этом сообщили учёные в статье для журнала Science Advances.

По их данным, из 500 видов пчёл танцами пользуются лишь десятки. Таким образом они указывают на расположение пищи.

Но есть и положительный результат. Колонии, не практикующие танцы, производят мёда гораздо больше, чем те, которые используют танцы.

Исследователи сделали положительное заключение. Пчёлам теперь приходится добывать нектар самим, но зато они делают это более эффективно.

Ранее фотограф дикой природы обнаружил пчелу вида Megachile pluto, который считался вымершим 38 лет назад.