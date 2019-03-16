Учёные создают вакцины не только от болезней. Есть уколы с суперспособностями

Лучшие генетики и биологи десятки лет трудились над созданием уникальных препаратов, способных победить болезни или расширить возможности организма одним уколом. Лайф разбирался, каких успехов удалось добиться в этом направлении.

Ночной ястреб

Человеческие глаза хорошо работают при дневном свете. Зрение нормального, здорового человека в возрасте от 18 до 35 лет, как правило, если не абсолютно острое, то, во всяком случае, позволяет видеть крупные объекты вдалеке и небольшие — в непосредственной близости. Однако суперзрение, позволяющее различать предметы в темноте, человеческому организму недоступно: эксперименты учёных показали, что ночью человек может видеть лишь изображение собственных рук, которыми двигает рядом с лицом. При этом в большинстве случаев такое изображение бессознательно выстраивается мозгом и не может считаться "ночным зрением".

Большинство животных тоже не видят в темноте. Исключение составляют хищники — например, кошки. Однако другие млекопитающие такой способности до недавнего времени были лишены.

В механизм природы вмешались китайские учёные: авторы первых CRISPR-детей предположили, что инъекция специальных наночастиц позволит млекопитающим различать объекты в темноте, и не ошиблись. Биотехнологи из Университета Хэфэя в КНР создали наночастицы, которые могут вступать во взаимодействие со светочувствительными рецепторами глаз и превращать инфракрасный свет в видимое излучение. Эксперимент, проведённый на крысах, оказался успешным: животные смогли видеть в темноте.

Руководитель исследования Тянь Сюэ заявил, что технология полностью подходит и для людей — для инъекций человеку необходимо лишь учитывать специфику работы мозга и другие незначительные особенности, давно известные нейробиологам. Сюэ сообщил, что оба типа светочувствительных клеток, содержащихся в человеческом организме, могут соединяться с наночастицами.

В итоге, как отметил Сюэ, зрение человека можно будет улучшить в несколько раз и вместо силуэтов в ночи человек сможет различать детали предметов. При этом, как следует из результатов исследований, препарат начинает работать после одного укола и позволяет "прокачать" зрение после начала терапии. Правда, пока новая технология наделения живого организма суперзрением запрещена для испытаний на людях, поскольку китайские медики не знают, какие преобразования могут начаться в организме человека.

Укол от всех болезней

Идея лечить болезни одним уколом по-прежнему вдохновляет исследователей. Эксперименты на грызунах, проведённые учёными из Университета Скриппса, показали, что введение специального клеточного состава, контролирующего синтез отдельных белков, способствует полному выведению никотина из организма, избавляя человека от любых побочных эффектов.

Правда, такой способ детоксикации организма пока малоизучен. С одной стороны, такая инъекция позволяет начать очищение организма, а с другой — может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия из-за нарушения биохимических процессов.

На основе механизмов активности белков разработали и другой уникальный препарат. Учёные из Университета Копенгагена в Дании выяснили, что белок интерлейкин 6 (IL-6), который действует как противовоспалительный и антивоспалительный цитокин и синтезируется активированными макрофагами и T-клетками, может работать как пусковой механизм для процесса сжигания большого количества подкожного жира.

Особенность такой вакцины заключается в том, что IL-6 научили перенаправлять энергию, накопленную в организме, на сжигание жира по команде. В качестве пускового механизма используют особое активное вещество, а для старта сжигания всего лишнего в организме требуется лишь один укол.

Подобные препараты разрабатывают и для лечения тяжёлых инфекционных заболеваний.

Противораковая вакцина

Способность человеческого организма самостоятельно или при небольшой помощи побороть рак — одно из главных направлений научной работы в последние десятилетия. К победе над онкологией учёные приближаются разными путями. Традиционный метод решения таких проблем — медикаментозный.

Наибольших успехов в этом направлении добились иммунологи из Университета Монреаля. Врачи впервые провели первые лабораторные тесты уникального препарата — противораковой вакцины, обладающей обучающими свойствами. Для того чтобы научить T-лимфоциты эффективнее уничтожать поражённые болезнью клетки, в организм, поражённый онкологией, вводят специальные "дефектные" гены.

Эти "антигены" учёные выделили из поражённых лейкозом клеток, после чего обработали особым составом и заставили работать на уничтожение этих клеток. Точный механизм лечения пока не описан, однако канадские иммунологи отмечают, что в отдельных случаях экспериментальной терапии на мышах удалось добиться как частичного результата, так и полного излечения даже таких видов онкологии, как лейкоз.

Организм справится сам

В фильмах главной способностью супергероев часто бывает умение летать, двигать предметы на расстоянии или читать мысли. В реальности умение организма самостоятельно бороться с тяжёлыми болезнями само по себе является суперспособностью. Учёные из Лондонского университета королевы Марии и Госпиталя святого Варфоломея научили человеческий организм самостоятельно убивать смертельные виды рака.

Добиться этого учёные смогли через переформатирование иммунной системы, причём с первой попытки удалось остановить развитие одной из самых опасных форм онкологии — рака молочной железы в терминальной стадии. Учёные выяснили, что противораковый препарат атезолизумаб помогает иммунной системе "пожирать" раковые клетки и замещать их здоровыми, выводя даже метастазы из других органов. Клинические испытания препарата ещё не начались — продукт по-прежнему находится в лаборатории. Однако перспектива у такого лечения просто сумасшедшая.

Гипермозг

Учёные не раз утверждали, что человек использует не более 10–15 процентов возможностей собственного мозга. Многие препараты для стимуляции головного мозга либо запрещены, либо имеют ограниченный потенциал. При этом "возбуждения мозга" учёные добились уже давно. Нейробиологи из Имперского колледжа в Лондоне выяснили, что укол белка кисспептина, который кодируется геном KISS-1, не только подавляет активность раковых клеток, но и работает как стимулятор мозговой активности и позволяет человеку быстрее возбудиться.

Нейрофизиолог Борис Чумаков в беседе с Лайфом отметил, что работа над активными веществами для "прокачки" мозгов ведётся не один десяток лет.

Сначала это была сугубо военная тема, позднее она стала более открытой и перешла "на гражданку". Раньше стимуляторы создавались как отдельные препараты. Сейчас эти исследования вышли на уровень клеточного и генетического воздействия Борис Чумаков

По своему действию "усилитель мозга" кисспептин похож на знаменитый силденафил, вызывающий эрекцию у мужчин. Только новый препарат стимулирует не половые органы, а определённые зоны мозга, которые начинают работать существенно активнее.