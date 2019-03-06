Учёные объявили о победе над ВИЧ. Прорыв или обман?

Спустя 10 лет генетики и вирусологи снова сообщили о том, что одного из ВИЧ-положительных пациентов удалось вылечить. Лайф разбирался, что стоит за этим заявлением и есть ли будущее у такого лечения.

Пациент номер один

История с победой над ВИЧ началась с диагноза американца Тимоти Брауна, проходившего обучение в Германии в середине 90-х. Спустя 10 лет антиретровирусной терапии Браун решился на крайне сложную и дорогую операцию. Её суть заключалась в том, что от донора ВИЧ-инфицированному пациенту, у которого к тому же обнаружили онкологию, "пересаживался" костный мозг с клетками, устойчивыми к вирусу.

Незначительная часть людей рождается с мутацией в гене CCR5, которая позволяет создать невидимую броню для смертельного вируса. После операции в 2007 году и пересадки от донора с мутацией CCR5 Delta 32 "берлинскому пациенту" перестали делать антиретровирусную терапию, и вирус в его организме больше не обнаруживался. При этом Браун перенёс повторную трансплантацию — к ней пришлось прибегнуть после того, как онкология вернулась.

Спасительная мутация долгое время считалась научной выдумкой. В 2013-м обсуждалось агрессивное лечение маленькой девочки, которая родилась с ВИЧ-инфекцией. Считалось, что антиретровирусная терапия в течение 18 месяцев сработала, ведь некоторые анализы действительно давали отрицательный результат. Однако через два года вирус вернулся, и учёные вновь заговорили о том, что вылечить смертельный вирус невозможно. Но Тимоти Браун спокойно живёт без болезни очень долгое время — американцу, пережившему трансплантацию "защиты от ВИЧ", сейчас 53 года.

Пациент номер два

Спорная ситуация вокруг лечения ВИЧ сохранялась вплоть до того момента, пока газета New York Times не сообщила о "лондонском пациенте" — втором человеке, который смог полностью победить смертельную болезнь. Медики не стали изобретать велосипед и пересадили второму добровольцу такой же костный мозг, как и в первом случае. Донором "лондонского пациента" стал человек с мутацией гена CCR5 Delta 32, излечившей Тимоти Брауна от ВИЧ 12 лет назад.

Сообщается, что пересадка костного мозга была проведена ещё в мае 2016 года, а с сентября 2017 года пациент полностью прекратил принимать антиретровирусные препараты. На протяжении более полутора лет пациент находился без терапии, и регулярные анализы не выявили инфицированных клеток. Вирусолог Антон Репин в разговоре с Лайфом отметил, что для достоверности результатов необходимо сравнить динамику болезни с первым в истории науки случаем излечения.

Важно понимать, что даже при таких мутациях человек всё равно может быть носителем вируса, однако сам не будет им болеть.

Результаты могут быть ошибочными сразу по нескольким причинам. Главная — неправильные анализы. Для точности нужно привлечь несколько независимых команд к изучению результатов. Если у всех будет один результат, то это уже другой разговор Антон Репин

Врут или победили?

Осенью 2018 года вирусологи из Университета Мельбурна в Австралии заявили, что комбинация двух противовирусных препаратов помогла организму обезьян избавиться от вируса иммунодефицита, "засевшего" в иммунных клетках. Кроме того, вирусологи заявили, что им удалось предотвратить возвращение болезни. Однако до тестирования препаратов GS-9620 и PGT121 на людях дело, похоже, так и не дошло.

Учёные из Университетского колледжа Лондона заявляют, что им удалось добиться стабильной 18-месячной ремиссии у другого пациента мужского пола. Отмечается, что в 2012 году у анонимного пациента, живущего с ВИЧ более 15 лет, диагностировали лимфому Ходжкина, для лечения которой врачи провели пересадку стволовых клеток от донора с двумя копиями гена-мутанта CCR5 Delta 32. Пациент быстро восстановился после трансплантации и спустя 16 месяцев перестал принимать антиретровирусные препараты. Повторные анализы подтвердили, что РНК вируса в его крови не обнаруживается уже полтора года.

Комментируя такие результаты, учёные отметили, что, скорее всего, "берлинский пациент", на котором испробовали метод пересадки костного мозга, не был аномалией. Однако лечить по такому методу массово пока не получится. Генетик Татьяна Кравцова в беседе с Лайфом отметила, что у такой терапии существует целый ряд проблем.

Главное — это поиск донора. Носителей мутировавших генов по всему миру всего несколько сотен. К тому же нет никаких гарантий, что трансплантация пройдёт успешно. Проводить каждую — всё равно что дирижировать оркестром в тысячу человек Татьяна Кравцова

Всего, как сообщает New York Times, в программе особой терапии ВИЧ участвует не менее 40 человек. Исследователи отмечают, что об окончательных результатах говорить рано — прошло слишком мало времени, чтобы делать однозначные выводы. Но даже в том случае, если повторное комбинированное лечение окажется эффективным, массовой терапии ожидать не стоит. В первую очередь — из-за стоимости лечения и нехватки доноров. Стоимость трансплантации костного мозга, по разным данным, составляет около 200 тыс. евро, а число доноров с двумя копиями мутировавшего гена CCR5 больше не становится.

Генетики и вирусологи отмечают, что именно из-за этого любое лечение ВИЧ пока носит экспериментальный характер. Для массовости и полного выздоровления больных придётся придумать более простой и дешёвый способ.