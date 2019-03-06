В России могут создать космический беспилотник с ядерным двигателем

Аппарат может стать первым в линейке принципиально иной космической техники в России.

Предприятия ракетно-космической отрасли при разработке перспективной техники должны ориентироваться на создание принципиально новых систем, включая ракетопланы с ядерной двигательной установкой, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что подобные системы могут в будущем изменить рынок космических средств выведения и создать новые рыночные ниши.

В данный момент для вывода полезной нагрузки на орбиту и доставки грузов на МКС используются ракеты-носители, стоимость пуска которых составляет несколько десятков миллионов долларов. Ранее стало известно, что запуск наиболее современной версии ракеты-носителя "Союз-2.1" с разгонным блоком "Фрегат" составляет $48,5 млн.