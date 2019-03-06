Лечит и успокаивает. Учёные назвали неожиданную пользу сна

Исследователи отмечают, что обычный сон может не просто привести в норму нервную систему, но и помогает организму восстановиться после травм.

Израильские учёные из Университета Бар-Илан выяснили, что крепкий и регулярный сон не только способствует нормализации мозговой активности, но и становится причиной восстановления организма на уровне ДНК. Как отмечает EurekAlert, во время бодрствования динамика хромосом крайне низка, а сон нормализует клеточный синтез и генетические связи ДНК.

Сон, как отмечают нейробиологи и генетики, позволяет мозгу "отдать приказ" на начало процессов восстановления в клетках, что, по сути, ускоряет заживление ран и порезов. Учёные отмечают также, что сон способствует восстановлению нейронных связей в мозгу, что напрямую влияет на способность человека решать сложные задачи, переносить стрессы и сохранять активность на протяжении дня.