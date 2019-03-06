Робот Фёдор отправится в космос на корабле "Союз"

Сообщается, что полёт андроида в беспилотном корабле намечен на лето уже этого года.

Советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Брошенко сообщил, что предприятие в ближайшее время проведёт подготовку робота Фёдора к полёту на МКС на беспилотном космическом корабле "Союз". Как сообщает РИА "Новости", в космос отправится модифицированная версия робота.

Как отметил Брошенко, этот вопрос прорабатывается в рамках пускового графика и в случае принятия решения по пилотируемому кораблю "Союз МС" будет отработан формат этого полёта.

Фёдор, или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), — антропоморфный робот-спасатель, разработку которого НПО "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований проводили по заказу МЧС России.