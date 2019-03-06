Новая жемчужина России. Аэропорт Красноярска без сбоев отработал на Универсиаде

Незадолго до начала Универсиады в Красноярске был сдан один из самых ожидаемых объектов последних лет. Новый терминал аэропорта рассчитывался на серьёзный поток пассажиров и подвергся значительным нагрузкам во время зимней Универсиады-2019.

Важный этап

Серьёзное внимание новому аэровокзальному комплексу уделили не случайно — поток пассажиров после ввода в строй нового терминала увеличился на 40%. С учётом прилетевших на Универсиаду спортсменов, судей, административного персонала и многих других специалистов, напрямую или косвенно обеспечивающих соревнования, нагрузка возросла многократно, а службы аэропорта начали работать в режиме повышенной нагрузки.

Аэропорт Красноярска — один из самых современных в России. За год до начала Универсиады был открыт новый терминал, из которого пассажиры могут вылетать не только внутренними, но и международными рейсами. Генеральный директор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер отметил, что второй терминал с момента ввода в эксплуатацию нового комплекса находится в резерве. На открытие нового терминала потребовалось чуть более года — за это время была не только подготовлена техническая база и проработан весь механизм предоставления сервисов в аэропорту, но и проведена работа с таможенными службами и другими органами.

Останется в городе

Протокольные мероприятия на любых крупных соревнованиях лишь незначительная часть той работы, что проходит на самом деле. Лучше всего это отражается в цифрах. Всего за день до официального открытия аэропорт Красноярска принял 1862 человека из более чем 50 стран мира. К существенным нагрузкам службы аэропорта подготовились заранее — с 23 февраля для гостей зимней Универсиады-2019 до центра города курсировали бесплатные шаттлы.

Никакого томительного ожидания — отправление транспорта осуществлялось каждые 30 минут вне зависимости от времени суток. Для удобства гостей Универсиады автобусы следовали без промежуточных остановок до железнодорожного вокзала и Предмостной площади. Реализация проекта была поручена Минтрансу России в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации от 17 марта 2018 года.

При этом уехать из аэропорта в город и обратно можно будет бесплатно до 14 марта, а воспользоваться транспортом смогут все желающие. Не забыли и про передвижение спортсменов и журналистов. Для этих целей специально к Универсиаде было закуплено 300 легковых автомобилей и 200 автобусов. К водителям последних помимо профессиональных требований были и другие — например знание английского языка.

Губернатор Красноярского края Александр Усс позднее заявил, что часть техники после Универсиады будет передана городу.

"Приблизительно половина из тех автобусов, которые будут задействованы на обслуживании гостей и спортсменов, останется в Красноярске. Часть из них будет использоваться на улицах города, часть будет использоваться как туристические транспортные средства, а ещё порядка 50 автобусов будут переданы в муниципалитеты", — отметил Усс.

Свой вклад в работу на Универсиаде внёс и Горьковский автомобильный завод. Специально для работы во время соревнований ГАЗ поставил 73 микроавтобуса "Газель Next". Каждый автобус рассчитан на перевозку 16 пассажиров. Высокий (190 см) и просторный салон с панорамным остеклением обеспечивает удобство перемещения пассажиров внутри автомобиля и комфорт в пути.

Пиковая нагрузка

Универсиада в Красноярске хоть и отличается по масштабам от Олимпийских игр, но нагрузка на принимающую сторону колоссальная. Первыми гостей соревнований встречает аэропорт: с 23 февраля по 1 марта были организованы встречи клиентских групп Универсиады, семей FISU и почётных гостей — представителей бизнеса, общественных организаций, деятелей культуры и власти. 2 марта службы аэропорта на самом высоком уровне организовали встречу президента Российской Федерации Владимира Путина.

Всего за время соревнований аэропорт принял 293 рейса и выпустил 289. Согласно опубликованным данным, за несколько дней через воздушную гавань прошло более 52 129 человек. Отдельно стоит сказать и о логистических службах аэропорта: 52 000 пассажиров привезли с собой 562 тонны багажа, большая часть которого была негабаритной.

Каждое место багажа необходимо было перегрузить, промаркировать и доставить без потерь. Помимо обычного снаряжения службы аэропорта работали с большим объёмом специальных грузов, в том числе прибывших на международных рейсах. Спортсмены привезли с собой 70 единиц оружия и 45 кейсов с патронами.

На участие в зимних играх заявилось больше полусотни стран: Китай, Турция, Австрия, Великобритания, Италия, Франция, Канада и многие другие. Для регионального аэропорта такое количество пассажиров стало серьёзным испытанием, однако ни одного сбоя и ни одной конфликтной ситуации за время работы в усиленном режиме не произошло.

Кроме того, в аэропорту Красноярска вновь заработал исторический терминал-2, который несколько лет назад, до ввода в строй нового терминала, был основным и обслуживал внутрироссийские рейсы. Первых гостей Универсиады и краевой столицы новый терминал повышенной комфортности уже начал принимать и отправлять пассажиров.

На сегодняшний день на базе обновлённого терминала созданы залы специального обслуживания с возможностью регистрации и предполётного досмотра, выставочные площади, конференц-залы, офисные помещения, коворкинг, ресторан и рабочие пространства. Обновлённый терминал используется для обслуживания пассажиров официальных делегаций, организованных групп и бизнес-пассажиров. Общая площадь терминала составляет 11,4 тыс. кв.м — её увеличили с изначальных 8,4 тыс. кв.м в 2016 году.

Создание современного комплекса позволит обеспечить в аэропорту Красноярск встречу гостей на самом высоком уровне. Услугами конференц-зала могут воспользоваться не только пассажиры, вылетающие из Красноярска или прилетающие в город, но и любые желающие группы по предварительной заявке. С момента введения в эксплуатацию (1 марта) терминал-2 обслужил уже около 200 человек. Кроме того, новый ресторан сибирской кухни, расположенный в общей зоне аэровокзала, доступен для любого жителя Красноярска, и не только для авиапассажиров.

Большая работа

Генеральный директор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер отметил, что в новом проекте разработчики старались воплотить одновременно несколько элементов для обеспечения комфорта пассажиров.

Это так называемые "сухие ноги", когда конструкция терминала оберегает прибывающих гостей от непогоды. А также "сухие руки" — оборудование мест общего пользования сенсорными устройствами, что даёт возможность бесконтактного использования оборудования Андрей Метцлер

Теперь, перед массовым отбытием гостей и спортсменов Универсиады, которое начнётся 11 марта, аэропорт отвечает самым взыскательным требованиям пассажиров, авиакомпаний и предприятий края.