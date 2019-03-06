Учёные: Лимонад делает из людей инвалидов

Исследователи считают, что злоупотребление газированными напитками наносит существенно больше вреда организму, чем алкоголь.

Учёные из больницы Святого Иосифа в Бохуме выяснили, что употребление двух или более банок газировки в день провоцирует развитие воспалительных процессов в организме и ускоряет развитие такой болезни, как диабет второго типа. Как отмечает Daily Mail, газированные напитки даже способствуют развитию рассеянного склероза и поражают кровеносные сосуды.

Названа и другая опасность лимонада — напитки с большим количеством синтетических подсластителей напрямую воздействуют на головной и спинной мозг, а также центральную нервную систему. Последствия у такого воздействия могут быть самые разные — от головной боли до нарушения когнитивных функций и онемения конечностей.

Согласно исследованиям, газированные напитки "без сахара" также слишком вредны для регулярного употребления и могут увеличить риск сердечного приступа или инсульта почти на треть.