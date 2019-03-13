Рак, инсульты и мутации. Как вейпы убивают организм

Споры вокруг безопасности электронных сигарет бушуют уже не первый год. Исследователи то пытаются запретить парение вейпов, то выступают за отмену ограничений. Лайф разбирался, какие болезни можно заработать из-за любви к сладкому дыму.

Рак и уродства

Для начала стоит развенчать главный миф об электронных сигаретах — они НЕ ПОЛЕЗНЕЕ обычных. Да, в электронных сигаретах никотин действительно растворяется "внутри" органических растворителей, таких как глицерин и пропиленгликоль, и вместе с растворителями быстро испаряется под воздействием электронно регулируемого источника высокой температуры. Однако на снижении количества канцерогенов "польза" электронных сигарет (по сравнению с обычными табачными изделиями) заканчивается. Дальше начинается то, что на языке медиков называется новообразованиями. Проще говоря — рак.

Химическим возбудителем тяжёлого заболевания, образующимся в электронных сигаретах, а точнее в смолах, разжигаемых нагревательным элементом, является NNAL — нитрозамин-кетоновое химическое соединение, образованное в результате "скрещивания" нескольких групп веществ. Именно этот суперканцероген представляет собой разрушитель ДНК, который провоцирует необратимые изменения в организме человека. Учёные из Медицинской школы Нью-Йоркского университета провели ряд исследований, в результате которых было установлено, что парение электронных сигарет не только не снижает, но и, напротив, увеличивает вред здоровью. Кроме того, парение вызывает необратимые изменения ДНК, что в перспективе может сказаться не только на парильщике, но и на его детях. Дети без носа, глаз, ушей или ног — самое "безобидное" из того, что может ожидать любителей парения.

Тупой и ещё тупее

В прошлом году учёные из Калифорнийского университета в Беркли провели замеры в одном из баров, где клиенты могут парить электронными сигаретами. Наряду с относительно известными токсинами, содержание которых в вейпах было "в пределах нормы", исследователи обнаружили формальдегид — канцероген, который в окружающую среду выбрасывают вредные производства. Однако содержание канцерогена в окружающей среде относительно невелико, в то время как его же содержание в разогретой смоле превысило нормы в несколько раз.

Учёные из Бостонской детской больницы в 2018 году завершили многолетние исследования, в ходе которых изучалось воздействие вейпов на организм парильщиков. Выяснилось, что большинство популярных электронных сигарет наносят такой же вред организму, как прямая заправка в желудок токсичных материалов с вредных производств. В ходе исследования наносимого организму вреда американские медики обнаружили в составе популярных курительных смол тяжёлые металлы, например свинец, которые воздействуют на головной мозг и центральную нервную систему.

Импотенция и боль

Развенчан и другой популярный миф об электронных сигаретах — об их безвредности для сосудов человека. В действительности горячий пар из смол точно так же "забивает" сосуды, как и обычные сигареты. Количество "подходов" к вейпу за день может достигать 10–15, а это значит, что импотенция у любителей вейпа может наступить значительно быстрее, чем считалось ранее. Вдобавок к этому исследователи заверяют, что регулярное парение электронными сигаретами повышает риск развития коронарной болезни сердца. При этом достоверно известно, что циннамальдегид, применяемый в качестве соединения для имитирования вкуса корицы, оказывает наиболее негативное влияние не только на сосуды, но и на клетки ветровых труб, которые ведут к лёгким.

Однако импотенция — не самое страшное, к чему может привести увлечение электронными сигаретами. Американские кардиологи выяснили, что постоянное курение вейпов провоцирует образование тромбов и загущение крови, из-за которых у людей, склонных к гипертонии, может случиться инсульт. При этом о лёгкой форме не идёт и речи — медики предупреждают, что смолы могут провоцировать закупорку сосудов и крупные очаговые разрывы в головном мозге, после которых "вытащить" пациента уже нельзя. Учёные отмечают, что кроме внутреннего воздействия от термического разложения пропиленгликоля и глицерина, которые содержатся в жидкости для вейпа, есть и другая опасность.

Зашить лицо после взрыва электронной сигареты практически невозможно. Безусловно, всё строго индивидуально, однако взрыв даже небольшой электронной сигареты — событие не из приятных. В США молодой парень даже погиб после взрыва электронной сигареты — лицо 24-летнего парильщика разворотило взрывом, и он умер в больнице спустя два дня после госпитализации.

В копилку "страшилок" о вреде вейпов стоит добавить и то, что ни одно медицинское учреждение до сих пор полностью не изучило все последствия употребления разогретых смол. Не исключено, что через год в одном из свежих исследований на эту тему найдутся ещё несколько тяжёлых болезней, которые возникают от "безобидных" электронных сигарет.