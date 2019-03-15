Мэр Нью-Йорка заявил, что город скоро уйдёт под воду

Случится это, по словам Билла Де Блазио, из-за глобального потепления, а борьба с наступающей стихией потребует серьёзных вложений.

Градоначальник "Большого яблока" отметил, что уже к 2050 году 37 процентов населения Нижнего Манхэттена окажется в зоне затопления и срочные меры для этого необходимо предпринимать уже сейчас. Билл Де Блазио сообщил, что к 2100 году ситуация станет ещё хуже — глобальное потепление спровоцирует рост уровня мирового океана почти на 2 метра, и вся нижняя, а также частично центральная зона Манхэттена будут затоплены.

Как отмечает Daily Mail, мэр Нью-Йорка считает, что для защиты города от наводнения необходимо расширить прибрежную полосу на 152 метра и укрепить берега бетонными конструкциями. На первый этап реконструкции, по мнению Де Блазио, потребуется не менее $10 млрд. Такие вложения, считает мэр, позволят защитить город не только от наводнений, но и от ураганов, которые наносят инфраструктуре города чудовищный ущерб.