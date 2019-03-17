Невидимая смерть. Как распознать болезнь, убившую Юлию Началову

Певица Юлия Началова умерла 16 марта сразу после срочной операции. У неё было диагностировано сразу несколько серьёзных заболеваний, которым подвержены не только взрослые люди, но и подростки.

Часто бывает, что несколько серьёзных заболеваний протекают бессимптомно. Человек до последнего не подозревает, что в организме происходят изменения. К одному из таких заболеваний относится сахарный диабет, последствия которого могут быть чудовищны — от перевода на специальные лекарства до ампутации конечностей.

Сахарный диабет первого и второго типа Из-за повышенного уровня глюкозы в крови начинается деформация и нарушение работы сосудов. Первый симптом — онемение конечностей Фото: © Shutterstock

Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет. Кроме диабета врачи диагностировали у неё подагру — хроническое воспалительное заболевание суставов. И хотя раньше заболевание проявлялось у людей в возрасте 40–50 лет, теперь им всё чаще страдают молодые женщины.

Системное воспаление суставов (подагра) Развивается на фоне накопления мочевой кислоты и неправильной работы почек. Первый симптом — постоянная боль в суставах рук и ног Фото: © Shutterstock

При изучении данных медицинских анализов 38-летней певицы было установлено, что кроме диабета и воспаления суставов певицу поразила и красная волчанка — аутоиммунное заболевание, оперативно вылечить которое попросту нельзя.

Иммунологи отмечают, что системная красная волчанка крайне тяжело обнаруживается, а её быстрое развитие может быть спровоцировано десятком различных обстоятельств. Российские генетики отмечают, что на протяжении многих лет проводятся исследования этой болезни, и учёными установлен определённый набор генов, наличие которого повышает риск развития заболевания.

Однако сама по себе красная волчанка не появляется — "пусковым механизмом" для неё может стать как неправильное питание и низкий уровень иммунитета, так и травмы спины, при которых повреждаются почки. При этом учёные отмечают, что волчанку нельзя назвать преимущественно женской болезнью.

— Действительно, если брать общемировые исследования по этому направлению, то соотношения будут примерно такими: из десяти пациентов с таким диагнозом девять будут женщины. Однако мужчины также страдают от красной волчанки, причём не только в зрелом возрасте, но и в подростковом, — отметил в беседе с Лайфом врач-иммунолог Борис Шварц.

Системная красная волчанка Поражение соединительной ткани. Симптомы: сыпь на отдельных участках тела, внезапные судороги, нарушение работы почек Фото: © Shutterstock

Лечение системной красной волчанки (или болезни Либмана — Сакса) трудное, долгое и крайне недешёвое. Из-за того, что иммунная система человека начинает атаковать здоровые клетки, для эффективного лечения необходимо сначала подавить её активность. Метод лечения иммунодепрессантами крайне рискован, но эффективен. Одновременная гормональная терапия и лечение противовоспалительными препаратами дают долговременный эффект и позволяют восстанавливать организм.

При этом сложные формы болезни лечатся препаратами лишь в качестве дополнительной терапии. Для ускоренного и наиболее эффективного лечения пациентам с красной волчанкой проводят трансплантацию костного мозга. Это, как отмечают иммунологи, необходимо для восстановления нормального иммунитета организма, первоначально подавленного агрессивным лечением.

Однако медики отмечают, что, как и в случае со многими другими заболеваниями, главная хитрость лечения красной волчанки состоит в её своевременной диагностике.