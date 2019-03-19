Фильм "Армагеддон", но наяву: к Земле летит астероид. Можно ли его остановить?

Отправиться на астероид ради спасения мира готовы не все. К сожалению, такую технологию не предусмотрели даже на экстренный случай. А ведь куда проще взорвать непрошеного гостя из другой галактики до того, как он уничтожит всё живое. На днях NASA предупредило о том, что 22 марта в опасной близости от Земли пролетит астероид 2019 EA2, столкновение с которым грозит катастрофой планетарного масштаба. Лайф разбирался, можно ли спасти Землю с помощью направленного взрыва в космосе.

Маленький астероид — большие проблемы

Если бы человечество "прокачалось" до уровня обладания современным ядерным оружием чуть раньше, планету Земля удалось бы сохранить в первозданном виде. Дело в том, что астероид, убивший всё живое вместе с динозаврами, был относительно невелик и вполне мог бы быть уничтожен ещё до того, как натворил бед на Земле. Исходя из глубины и ширины кратера на полуострове Юкатан, учёные установили, что глобальное вымирание на планете вызвал астероид, диаметр которого не превышал 10 километров.

Правда, скорость его была огромной. Именно этим объясняется и чудовищная мощность взрыва — около 100 тератонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в два миллиона раз больше, чем самая мощная термоядерная бомба, взорванная на планете. Небесного тела, сопоставимого со сгубившим жизнь космическим камнем, слава богу, больше не обнаруживали. Однако расчёты астрофизиков воспринимались как страшилки — Тунгусский метеорит был чем-то далёким, а ничего лучше для сравнения не находилось.

Но тут грянул Челябинский метеорит. Сила взрыва достигшего поверхности Земли тела, по данным NASA, составила до 500 килотонн — в 24 раза больше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Повезло, что астероид упал в безлюдной местности, однако военные и учёные озадачились: как сбивать такой объект, если он угрожает целому городу?

Космические взрывники

Технологии, которая позволит доставить на крупный астероид команду бурильщиков-взрывников с ядерной боеголовкой, в данный момент у обитателей Земли нет. Теоретические расчёты и запланированная добыча полезных ископаемых, может, и имеют право на жизнь, да и сверхтяжёлые ракеты есть как в США, так и в России. Однако до того момента, как их построят, испытают и выкатят на стартовый стол, астероид уже вонзится куда-нибудь в Тихий океан. В этом смысле сценарий фильма "Армагеддон" — чистая выдумка с физической точки зрения и со здравым смыслом пересекается слабо. Как отмечает эксперт в области космонавтики Виталий Егоров, всё будет напрямую зависеть от типа астероида.

Если металлический, то будут проблемы, а если каменный, то нет. Каменные астероиды меньше 20 метров в диаметре не представляют большой угрозы. Металлические ещё могут долететь, но всё равно удар будет не ядерного масштаба Виталий Егоров

Астероид в труху

А вот идея отправить навстречу каменной глыбе баллистическую ракету, как оказалось, вплотную прорабатывалась и в США, и в СССР. При этом технологичность баллистических ракет нового поколения — например, таких, как Minuteman III (мощность 300 килотонн) — позволяет раскрошить крупный астероид, а ракетам "Тополь-М" с моноблочной мегатонной боеголовкой вполне по силам разнести астероид на атомы. Правда, стрелять по астероидам не так просто, как кажется на первый взгляд.

В 2018 году сотрудники Института космических исследований РАН, МФТИ, Федерального ядерного центра ВНИИЭФ и Троицкого института термоядерных исследований смоделировали такой сценарий. Схема оказалась несколько экзотичной: для наибольшей безопасности планеты астероид было предложено подрывать на расстоянии 13 миллионов километров от Земли. Для этого баллистическая ракета с ядерной боеголовкой должна быть серьёзно модернизирована, а её старт должен состояться за две недели до появления космического объекта в пределах досягаемости.

Россия может быстрее всех

Другие варианты тоже работают. Исходить нужно прежде всего из размеров и вероятной точки падения. Важно помнить, что Земля большая, города маленькие — чисто математически уничтожить крупный город из космоса сложно. Однако крупный астероид, диаметр которого составляет пару-тройку километров, действительно может повторить сценарий, однажды реализованный в конце мелового периода. Как отмечают военные, на практике изучавшие влияние термоядерной реакции на сохранность атомов, сбивать такой объект можно и нужно на встречном курсе. С этой задачей запросто справятся российские ракетные комплексы "Ярс", "Тополь-М" и "Сармат", а единственной проблемой в стрельбе на предельную дальность станет лишь наведение на цель.

Расход ракет на цель будет напрямую зависеть от массы и типа астероида. Небольшой каменный астероид размером до километра можно уничтожить двумя боеголовками мощностью по 50–100 кт. На космические объекты покрупнее придётся тратить больше ракет — к примеру, на уничтожение астероида диаметром 10 километров потребуется 10–12 ракет с боевой частью по 750 кт. В этом смысле астероид 2019 EA2, который назвали "угрозой существования Земле", не представляет никакой опасности. Сбить его можно, причём он существенно меньше, чем метеорит, который упал рядом с Челябинском. РС-28 "Сармат" по части уничтожения объектов из космоса удобнее любых других ракет — схема вывода ракеты на траекторию существенно короче. А значит, у Ракетных войск стратегического назначения РФ больше шансов на уничтожение астероида, чем у кого бы то ни было.