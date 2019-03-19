Учёные выяснили, как вылечить алкоголизм без лекарств

Для этого нейробиологи предлагают глубже проникнуть в структуру человеческого мозга.

Учёные из Института Скриппса в США предложили революционный метод лечения алкоголизма в любой форме. Пока способ испытан лишь на крысах, однако даёт моментальный эффект. Некоторым грызунам, которых специально подсадили на алкоголь, выжигают лазером определённый участок мозга, ответственный за зависимость. Как отмечают исследователи, выжигание лазером позволяет "отбить желание" употреблять спиртное практически сразу после "сеанса терапии".

Нейробиологи считают, что выжигание участков центрального ядра миндалины переднего мозга нарушает нейронные связи и позволяет облегчить даже абстинентный синдром (ломку, похмелье). Правда, использовать на людях метод пока нельзя. Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом.