Пьющая жена — горе в семье. Почему женщины легко сдаются алкоголю

Исследователи и медики по всему миру признают: алкоголизм существенно "молодеет", а его масштабы сопоставимы с эпидемией. При этом мужчины быстрее пробуют алкоголь и быстрее лечатся от последствий его употребления. Женщинам приходится значительно хуже. Лайф разбирался, почему женщин сложнее отучить от алкоголя.

Для того чтобы выяснить, есть ли у женщины склонность к алкоголю, вовсе не обязательно регулярно приглашать её в бар. Достаточно взглянуть на семью: если родители (особенно мать) женщины, а также ближайшие родственники неравнодушны к алкоголю, с вероятностью 87 процентов такая дама тоже будет прикладываться к бутылке.

Ключевая причина женского алкоголизма — наследственность Наркологи считают, что в четырёх случаях из пяти у женщины из "выпивающей" семьи тоже будут серьёзные проблемы с алкоголем Кадр фильма "Волчок"/ © Кинопоиск

Наркологи отмечают, что, несмотря на разные причины появления женского алкоголизма, начинается всё примерно одинаково. "Еда без вина называется завтраком" — эту фразу российские женщины трактуют по-своему. От обычных "посиделок с девочками" за пивом женщины часто переходят к "благородным напиткам", и после этой грани, как отмечают врачи, вернуть женщину к нормальной, трезвой жизни крайне сложно. При этом мужчину на той же стадии развития болезни вылечить гораздо проще.

Женщины спиваются гораздо быстрее и агрессивнее мужчин После перехода на ежедневное употребление вина женщине достаточно двух лет, чтобы купить "билет в один конец" Фото © Flickr/Jon

Женщины действительно пьют существенно больше, чем мужчины. При этом крепкие алкогольные напитки женщины в большинстве случаев употребляют в одиночку. Учёные из Гарварда пришли к выводу, что средняя порция спиртного, употребляемая женщинами в возрасте от 21 до 25 лет, с 2006 года увеличилась на 85 процентов.

Врач-нарколог Владислав Коротков в беседе с Лайфом отметил, что у женского алкоголизма более тяжёлые последствия, а потому лечить женщину от такой болезни крайне сложно.

Если мы говорим о стадии, на которой женщины чаще всего попадают в диспансеры, то это по сути своей химическая зависимость организма, а не психологическая. В силу особенностей организма женщинам нужно меньше алкоголя, но существенно чаще. Владислав Коротков

Мужчины пробуют алкоголь раньше и быстрее женщин способны бросить пить У женщин алкоголизм начинается в 24–26 лет. Несмотря на поздний возраст, женский алкоголизм прогрессирует существенно быстрее Фото © Pixabay

Как ни странно, но "скатываться в пропасть" женщинам проще в силу особенностей организма. В женском организме существенно меньше ацетальдегиддегидрогеназы (АЦДГ) — фермента, который перерабатывает этиловый спирт и выводит его из организма.

Лечение алкоголизма таблетками не во всех случаях эффективно Препараты для "кодирования" пациента вырабатывают не физиологический, а психологический барьер Кадр фильма "Волчок"/ © Кинопоиск

Как отмечают врачи-наркологи, мужчины поступают в специализированные диспансеры на "начальной стадии" алкоголизма. В таких случаях, как отмечает врач-психотерапевт Сергей Тищенко, достаточно простого вмешательства на уровне грамотной, длительной и профессиональной психотерапии.

Такое лечение помогает не всегда, однако оно позволяет определить тяжесть заболевания и его перспективы. Статистика говорит, что во всём мире люди стали пить меньше, но алкоголизм у женщин всё больше становится похожим на чуму. Сергей Тищенко

С женщинами, по признанию медиков, всё гораздо сложнее. Из-за того что "бокальчик вина" или "пиво с девочками" считается у женщин нормой, в диспансер такие любители алкоголя попадают уже с запущенной стадией болезни. Её, по словам наркологов, нельзя вылечить профилактической беседой или серией бесед. Комплексное лечение обязательно основывается на медикаментах, сочетать которые с алкоголем опасно для жизни. Лечить такую женщину нужно несколькими курсами. Стоимость каждого курса — от ста тысяч рублей, а противоалкогольная терапия может проводиться до двух лет.