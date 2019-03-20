Фанаты "Плоской Земли" собираются в путешествие на край света

Для доказательства собственной правоты они собираются арендовать целый корабль.

Группа активистов из США собирается провести конференцию, посвящённую "Плоской Земле" (концепции), на борту специального корабля, который поможет теоретикам "заговора" доказать, что "край Земли" — это не игра слов, а физическое состояние планеты. Как сообщает Daily Mail, для того чтобы доказать всему миру, что Земля на самом деле плоская, они готовы лично отправиться в опасное путешествие.

Край света, по мнению теоретиков новой концепции, находится в Антарктиде. Уникальная — как по составу, так и по сути — экспедиция должна отправиться в северные широты в 2020 году. Как исследователи будут добираться обратно, если свалятся с края Земли, не уточняется. Также нет сведений о том, что исследователи будут делать с реальными данными эксперимента, если (вдруг) окажется, что планета Земля действительно имеет сферическую форму.