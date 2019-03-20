Фанаты "Плоской Земли" собираются в путешествие на край света

Группа активистов из США собирается провести конференцию, посвящённую "Плоской Земле" (концепции), на борту специального корабля, который поможет теоретикам "заговора" доказать, что "край Земли" — это не игра слов, а физическое состояние планеты. Как сообщает Daily Mail, для того чтобы доказать всему миру, что Земля на самом деле плоская, они готовы лично отправиться в опасное путешествие.
Край света, по мнению теоретиков новой концепции, находится в Антарктиде. Уникальная — как по составу, так и по сути — экспедиция должна отправиться в северные широты в 2020 году. Как исследователи будут добираться обратно, если свалятся с края Земли, не уточняется. Также нет сведений о том, что исследователи будут делать с реальными данными эксперимента, если (вдруг) окажется, что планета Земля действительно имеет сферическую форму.
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