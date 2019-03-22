Юра, мы исправимся! Как британская фирма спасла "Роскосмос" от провала

Компания OneWeb разместила в России крупный заказ на вывод на орбиту спутниковой группировки. Однако вернуть отечественную космонавтику в приличный вид значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Аварийность российских ракет-носителей и активная работа конкурентов на определённом этапе даже заставили засомневаться в перспективах отечественной космонавтики. Правда, и мир не стоит на месте. В 2017 году на помощь "Роскосмосу" пришла британская компания OneWeb: ее план по созданию глобального Интернета может помочь космической промышленности в России возродиться.

Проблемы космического масштаба

Впервые масштаб финансовых проблем ГКНПЦ имени М.В. Хруничева стал ясен год назад. Генеральный директор предприятия Алексей Варочко тогда сообщил, что из-за падения спроса на российские ракеты "Протон" и высокой социальной нагрузки на предприятие ракетостроителям требуется помощь государства в размере 30 млрд рублей. Комментируя ситуацию с долгами предприятия, Варочко пояснил, что при неполной загрузке производственных мощностей и при тех кредитах, которые были набраны в прежние годы, предприятие не сможет "самостоятельно подняться".

Также Варочко признал, что предприятие "подкосила" череда аварий. По его словам, из-за этого со второй половины 2016 года по первую половину 2017-го предприятие не построило ни одной новой ракеты, а "дыра" в 30 млрд рублей образовалась из-за содержания персонала на время простоя. Неудивительно, что значительный простой сказался на "здоровье" другого стратегического проекта — тяжёлой ракеты "Ангара", на создание которой потратили 160 млрд рублей. Эта ракета, к слову, стартовала с космодромов всего два раза, и пока говорить о её экономической эффективности не приходится.

Тяжесть положения российской космонавтики объясняется ещё и тем, что, кроме ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, строить тяжёлые ракеты больше некому. Московский научный центр в районе Фили — единственный производитель ракет такого типа в стране.

Из долгов — в короли игры

Как стало известно из интервью гендиректора ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Алексея Варочко газете "Коммерсант", на 2019 год долговая нагрузка предприятия составляет 84 млрд рублей. Тут необходимо на секунду остановиться и пояснить, что Варочко лично и его команда действительно внесли огромный вклад в снижение долгов — из 297 просроченных этапов у предприятия осталось всего 18. Кроме того, практически урегулирована проблема с задолженностью перед Минобороны — головным заказчиком "Роскосмоса". Варочко пояснил, что уже к 2021–2022 году предприятие планирует полностью избавиться от долгов, и такие заявления, темпы и планы внушают оптимизм. По ключевым проектам предприятия была возобновлена и отлажена кооперация, и, говоря о "титанических" масштабах проделанной работы, Варочко, конечно, не лукавит. Поднять огромный научный центр с тысячами сотрудников в крайне жёстких условиях и сроках — задача, которую никто не смог выполнить многие годы.

Однако наладить кооперацию и восстановить производство можно лишь в том случае, когда на ракеты-носители есть устойчивый спрос. Достоверных данных о том, будет ли ГКНПЦ имени М.В. Хруничева задействован в проектах по созданию национального спутникового Интернета или освоению Луны, нет, зато новости о том, что российскими ракетами снова интересуются на Западе, уже поступили.

Спасительной соломинкой для тяжёлых российских ракет выступила британская компания OneWeb. По словам Варочко, предприятие подписало соглашение о намерении покупки OneWeb 10 ракет "Протон-Medium", которые представляют из себя укороченную версию существующих ракет "Протон". Заказ крайне хороший — его стоимость, учитывая сроки исполнения, оценивается в несколько миллиардов долларов. Единственное "но" заключается в том, что эти ракеты должны летать регулярно и работать без сбоев, и уж тем более без аварий. Если ракеты опять начнут падать — свой заказ телеком-гигант просто отменит, а деньги попросит вернуть.

Кадры решают всё, но дорого

Ключевые конкуренты "Роскосмоса" (вне зависимости от того, нравится это кому-нибудь или нет) — американские (и в перспективе китайские) частные компании. Недооценивать их не только глупо, но и опасно, поскольку "частники" вроде Илона Маска, а теперь ещё и Джеффеа Безоса, потихоньку и без громких заявлений отбирают у России "жирные" и крайне недешёвые куски космического пирога.

Первым тревожным звонком в этом отношении стало сокращение заказов на двигатели РД-180. Другой статьёй дохода "Роскосмоса" долгие годы оставалась доставка туристов и грузов на МКС. Однако и здесь Илон Маск сумел сыграть на опережение — после того как космический корабль Crew Dragon успешно слетает к МКС с экипажем, а не в беспилотном режиме, потребность в российских кораблях и пусках для США если и не отпадёт совсем, то значительно сократится.

При этом российская космонавтика рискует оказаться "на подстраховке" у американцев. Если SpaceX реализует свои программы в срок (а серьёзных сомнений в этом не так и много), то вместо $300 млн в год прибыль "Роскосмоса" может составить не более $100 млн, а при наихудшем развитии сценария всего $50 млн в год. Если это произойдёт, то в дело опять придётся вмешиваться государству, поскольку терять пилотируемую космонавтику нельзя. Таким образом становится очевидно, что снять с государства часть финансовой нагрузки можно через коммерческие проекты, прибыль от которых позволить совершить тот самый технологический рывок, о важности которого не раз говорил Владимир Путин.

Куда и зачем

Поводов для радости, однако, не настолько много, чтобы можно было расслабиться. Прежде всего нужно понимать, что контракт на доставку спутников британской OneWeb верхом на русских ракетах не вечен, и рано или поздно он будет исполнен. Орбитальная группировка OneWeb должна включать в себя 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. Для вывода всех 648 спутников (точные цифры могут быть скорректированы OneWeb позднее) потребуется 21-22 космических пуска.

Не нужно успокаивать себя и считать, что пока этот контракт действует, то "Роскосмос" будет в безопасности. Помимо Илона Маска, которого ещё пять лет назад вообще не воспринимали всерьёз, в борьбу за миллиардные заказы скоро включится и Джефф Безос — основатель Amazon и частной космической компании Blue Origin. Силами компании в ближайшем будущем будет завершено создание тяжёлой ракеты New Glenn. Её первый пуск намечен на 2021 год. Примерно в это же время , согласно оценкам специалистов, Россия может приступить к регулярному коммерческому использованию ракет-носителей "Ангара". Если говорить простым языком, то в середине года конкуренция в пусковых услугах обострится до предела, а для завоевания как отдельных клиентов, так и новых рынков придётся работать ещё напряжённее, чем сейчас.

Упускать заказчиков в этом направлении нельзя уже сейчас. Известно, что OneWeb перечислил "Роскосмосу" $1 млрд в качестве аванса за пусковые услуги. При этом годовой бюджет госкорпорации составляет $4,5 млрд, а значит примерно четверть российского космоса профинансировали из-за рубежа. Если руководство "Роскосмоса" сможет сохранить все предприятия отрасли вместе с коллективами, то "русский космос" начнёт быстрое восстановление. Главное на этом пути — не заболеть звёздной болезнью. Она может слишком дорого обойтись.

P.S

21 марта 2019 года в структуре "Роскосмоса" была обнаружена фиктивная компания "РК-Активы", учреждённая 25 марта 2016 года. Между компанией и "Роскосмосом" были заключены два договора займа на общую сумму в 70 млн рублей. Можно подумать, что таких компаний десятки, однако никакой фактической деятельности с момента регистрации компания не вела, а куда делись деньги, теперь выясняют следователи. Сообщается также, что все фигуранты расследования уже не работают в структурах "Роскосмоса".