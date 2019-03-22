Юра, мы исправимся! Как британская фирма спасла "Роскосмос" от провала

Юра, мы исправимся! Как британская фирма спасла "Роскосмос" от провала

Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" во время запуска с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Фото: © РИА Новости/Пресс-служба МО РФ

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Компания OneWeb разместила в России крупный заказ на вывод на орбиту спутниковой группировки. Однако вернуть отечественную космонавтику в приличный вид значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Аварийность российских ракет-носителей и активная работа конкурентов на определённом этапе даже заставили засомневаться в перспективах отечественной космонавтики. Правда, и мир не стоит на месте. В 2017 году на помощь "Роскосмосу" пришла британская компания OneWeb: ее план по созданию глобального Интернета может помочь космической промышленности в России возродиться.

Проблемы космического масштаба

<p>Макеты ракет на стенде госкорпорации &#34;Роскосмос&#34;.</p><p>Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко</p>

Впервые масштаб финансовых проблем ГКНПЦ имени М.В. Хруничева стал ясен год назад. Генеральный директор предприятия Алексей Варочко тогда сообщил, что из-за падения спроса на российские ракеты "Протон" и высокой социальной нагрузки на предприятие ракетостроителям требуется помощь государства в размере 30 млрд рублей. Комментируя ситуацию с долгами предприятия, Варочко пояснил, что при неполной загрузке производственных мощностей и при тех кредитах, которые были набраны в прежние годы, предприятие не сможет "самостоятельно подняться".

Также Варочко признал, что предприятие "подкосила" череда аварий. По его словам, из-за этого со второй половины 2016 года по первую половину 2017-го предприятие не построило ни одной новой ракеты, а "дыра" в 30 млрд рублей образовалась из-за содержания персонала на время простоя. Неудивительно, что значительный простой сказался на "здоровье" другого стратегического проекта — тяжёлой ракеты "Ангара", на создание которой потратили 160 млрд рублей. Эта ракета, к слову, стартовала с космодромов всего два раза, и пока говорить о её экономической эффективности не приходится.

Тяжесть положения российской космонавтики объясняется ещё и тем, что, кроме ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, строить тяжёлые ракеты больше некому. Московский научный центр в районе Фили — единственный производитель ракет такого типа в стране.

Из долгов — в короли игры

<p>Гендиректор ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Алексей Варочко.</p><p>Фото: © РИА Новости/Владимир Песня</p>

Как стало известно из интервью гендиректора ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Алексея Варочко газете "Коммерсант", на 2019 год долговая нагрузка предприятия составляет 84 млрд рублей. Тут необходимо на секунду остановиться и пояснить, что Варочко лично и его команда действительно внесли огромный вклад в снижение долгов — из 297 просроченных этапов у предприятия осталось всего 18. Кроме того, практически урегулирована проблема с задолженностью перед Минобороны — головным заказчиком "Роскосмоса". Варочко пояснил, что уже к 2021–2022 году предприятие планирует полностью избавиться от долгов, и такие заявления, темпы и планы внушают оптимизм. По ключевым проектам предприятия была возобновлена и отлажена кооперация, и, говоря о "титанических" масштабах проделанной работы, Варочко, конечно, не лукавит. Поднять огромный научный центр с тысячами сотрудников в крайне жёстких условиях и сроках — задача, которую никто не смог выполнить многие годы.

Однако наладить кооперацию и восстановить производство можно лишь в том случае, когда на ракеты-носители есть устойчивый спрос. Достоверных данных о том, будет ли ГКНПЦ имени М.В. Хруничева задействован в проектах по созданию национального спутникового Интернета или освоению Луны, нет, зато новости о том, что российскими ракетами снова интересуются на Западе, уже поступили.

Спасительной соломинкой для тяжёлых российских ракет выступила британская компания OneWeb. По словам Варочко, предприятие подписало соглашение о намерении покупки OneWeb 10 ракет "Протон-Medium", которые представляют из себя укороченную версию существующих ракет "Протон". Заказ крайне хороший — его стоимость, учитывая сроки исполнения, оценивается в несколько миллиардов долларов. Единственное "но" заключается в том, что эти ракеты должны летать регулярно и работать без сбоев, и уж тем более без аварий. Если ракеты опять начнут падать — свой заказ телеком-гигант просто отменит, а деньги попросит вернуть.

Кадры решают всё, но дорого

<p>Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский</p>

Ключевые конкуренты "Роскосмоса" (вне зависимости от того, нравится это кому-нибудь или нет) — американские (и в перспективе китайские) частные компании. Недооценивать их не только глупо, но и опасно, поскольку "частники" вроде Илона Маска, а теперь ещё и Джеффеа Безоса, потихоньку и без громких заявлений отбирают у России "жирные" и крайне недешёвые куски космического пирога.

Первым тревожным звонком в этом отношении стало сокращение заказов на двигатели РД-180. Другой статьёй дохода "Роскосмоса" долгие годы оставалась доставка туристов и грузов на МКС. Однако и здесь Илон Маск сумел сыграть на опережение — после того как космический корабль Crew Dragon успешно слетает к МКС с экипажем, а не в беспилотном режиме, потребность в российских кораблях и пусках для США если и не отпадёт совсем, то значительно сократится.

При этом российская космонавтика рискует оказаться "на подстраховке" у американцев. Если SpaceX реализует свои программы в срок (а серьёзных сомнений в этом не так и много), то вместо $300 млн в год прибыль "Роскосмоса" может составить не более $100 млн, а при наихудшем развитии сценария всего $50 млн в год. Если это произойдёт, то в дело опять придётся вмешиваться государству, поскольку терять пилотируемую космонавтику нельзя. Таким образом становится очевидно, что снять с государства часть финансовой нагрузки можно через коммерческие проекты, прибыль от которых позволить совершить тот самый технологический рывок, о важности которого не раз говорил Владимир Путин.

Куда и зачем

<p>Фото: © flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/roscosmos/43799013270/in/album-72157699714664812/" target="_blank">Roscosmos</a></p>

Поводов для радости, однако, не настолько много, чтобы можно было расслабиться. Прежде всего нужно понимать, что контракт на доставку спутников британской OneWeb верхом на русских ракетах не вечен, и рано или поздно он будет исполнен. Орбитальная группировка OneWeb должна включать в себя 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. Для вывода всех 648 спутников (точные цифры могут быть скорректированы OneWeb позднее) потребуется 21-22 космических пуска.

Не нужно успокаивать себя и считать, что пока этот контракт действует, то "Роскосмос" будет в безопасности. Помимо Илона Маска, которого ещё пять лет назад вообще не воспринимали всерьёз, в борьбу за миллиардные заказы скоро включится и Джефф Безос — основатель Amazon и частной космической компании Blue Origin. Силами компании в ближайшем будущем будет завершено создание тяжёлой ракеты New Glenn. Её первый пуск намечен на 2021 год. Примерно в это же время , согласно оценкам специалистов, Россия может приступить к регулярному коммерческому использованию ракет-носителей "Ангара". Если говорить простым языком, то в середине года конкуренция в пусковых услугах обострится до предела, а для завоевания как отдельных клиентов, так и новых рынков придётся работать ещё напряжённее, чем сейчас.

Упускать заказчиков в этом направлении нельзя уже сейчас. Известно, что OneWeb перечислил "Роскосмосу" $1 млрд в качестве аванса за пусковые услуги. При этом годовой бюджет госкорпорации составляет $4,5 млрд, а значит примерно четверть российского космоса профинансировали из-за рубежа. Если руководство "Роскосмоса" сможет сохранить все предприятия отрасли вместе с коллективами, то "русский космос" начнёт быстрое восстановление. Главное на этом пути — не заболеть звёздной болезнью. Она может слишком дорого обойтись.

P.S

21 марта 2019 года в структуре "Роскосмоса" была обнаружена фиктивная компания "РК-Активы", учреждённая 25 марта 2016 года. Между компанией и "Роскосмосом" были заключены два договора займа на общую сумму в 70 млн рублей. Можно подумать, что таких компаний десятки, однако никакой фактической деятельности с момента регистрации компания не вела, а куда делись деньги, теперь выясняют следователи. Сообщается также, что все фигуранты расследования уже не работают в структурах "Роскосмоса".

Автор:
СА
Сергей Андреев
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