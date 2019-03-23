Есть кто дома? Ближайшие планеты, на которые могут переселиться люди

Земляне готовятся к колонизации других миров и смотрят дальше пределов Солнечной системы. Специалисты NASA воссоздали атмосферы найденных астрономами экзопланет и примерно понимают, на какой планете людям будет комфортнее всего. Лайф разбирался, на какие планеты могут переселиться люди и что ждёт человечество в дальних мирах

Проксима Центавра b. Система Альфа Центавра

Собственно, "проксима" в переводе с латыни и означает — "ближайшая". Открытие этой планеты в 2016 году земляне сочли настоящим подарком: мало того, что по астрономическим меркам она совсем рядом, так ещё и, по мнению многих учёных, твёрдая и всего процентов на 30 больше Земли. Но главное — обосновалась в пределах "обитаемой зоны", то есть не слишком близко к своей звезде и не слишком далеко, а так, чтобы вода на ней могла быть в жидком виде.

В научном мире уже строят предположения о зарослях светящихся растений: биофлуоресценция там весьма актуальна — она отражает ультрафиолетовое излучение, а с местного солнца — красного карлика Проксимы Центравра — его льётся раз в 80 больше, чем получают земляне даже в самых жарких странах.

Только вот пока нет никаких доказательств хотя бы насчёт воды. К тому же недавно на родительской звезде зафиксировали такую мощную вспышку, которая точно не пощадила бы ни одно живое существо — ни светящееся, ни любое другое. Но астробиологи не спешат унывать: говорят, жизнь может защититься от радиации под землёй.

Проксима Центавра b. Система Альфа Центавра Ближайшая к Земле экзопланета Лететь до неё — всего четыре световых года. Предполагается наличие твёрдой почвы и большого количества жидкой воды Фото: © wikipedia.org

Глизе 832 c. Созвездие Журавля

Стивен Хокинг как-то сказал, что человечество однажды получит сигнал от разумной цивилизации именно с такой планеты, как эта. И настоятельно порекомендовал людям в ответ помалкивать. Эта суперземля в 5,4 раза больше нашего мира. Она всего в 24 млн километров от своего красного карлика (для сравнения — Земля от Солнца в 150 миллионах километров, то есть в шесть раз дальше). Но при этом на поверхности в среднем минус 20. Звёздочка тусклая. Хотя при наличии плотной атмосферы было бы покомфортнее.

Кстати, учёные пришли к выводу, что она там действительно есть, только это их не порадовало: масса и плотность планеты говорят о том, что на Глизе 832 c — не наш живительный воздух, а адский парник, как на Венере. И всё-таки эту суперземлю не вычёркивают из списков самых интересных в смысле поиска внеземной жизни. Всё-таки мало ли, какие новые данные появятся.

Глизе 832 c. Созвездие Журавля. Находится в 16 световых годах от Земли Астрофизики и астробиологи считают, что поверхность экзопланеты твёрдая, Атмосфера почти такая же, как на Венере Фото: © wikipedia.org

Забраться подальше. Глизе 581 c. Созвездие Весов

В 2018 году именно её жителям студенты МГТУ им. Баумана послали своё приветствие — шуточный видеоролик "Посетите Землю". Будь там и впрямь "зелёные человечки", они видели бы над головами светило размером с 20 Солнц: хоть оно на самом деле невелико, но держит планету всего в 11 миллионах километров. Осталось выяснить, какого цвета там небо: исследователи склоняются к тому, что атмосфера имеется. Если она как у нас, значит там погода в среднем плюс 17, а если сплошной метан с углекислым газом, то и все плюс сто.

Глизе 581 c. Созвездие Весов. 20 световых лет от Земли Астрофизики уверены, что планета обладает твёрдой поверхностью. Предположительный состав атмосферы — смесь нескольких газов Фото: © wikipedia.org

Почти близнец. Глизе 581 g. Созвездие Весов

Пока другие астрономы спорят, существует она или нет, австралиец Рагбир Батал из Университета Западного Сиднея давно общается с "глизеанами". Ещё в 2008 году он получил поразивший его цикличный световой сигнал как раз из того района, где два года спустя впервые заметили Глизе 581 g. Учёный убеждён: либо этот свет имеет искусственное происхождение, то есть кем-то направлен, либо одно из двух. Эта планета может стать наиболее приятной для переселения — условия почти земные.

Глизе 581 g. 20 световых лет. Созвездие Весов Арктические морозы на полюсах, до плюс 20 градусов на экваторе. Атмосфера не состоит целиком из смертельного газа. Фото: © wikipedia.org

Остановка: новый дом. Глизе 581 d. 20 световых лет. Созвездие Весов

Британские учёные подозревают, что нашли внеземную цивилизацию ещё на одной планете у той же звезды: несколько лет назад таинственные сигналы прилетели с Глизе 581 d. Сначала их приняли за космический шум, а потом изучили ещё раз и засомневались: уж слишком они упорядоченные.

Люди, от науки далёкие, не стали ждать доказательств и написали на всякий случай свой короткий "привет с Земли". Тысячи людей составили для жителей Глизе 581 d небольшие текстовые послания, которые собрали и передали по радиотелескопу в Канберре прямо к созвездию Весов. Говорят, письма дойдут туда к 2029 году.