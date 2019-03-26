Вундеркинды на старте. Как Олег Дерипаска готовит в России своих Илонов Масков

Сделать науку частью жизни тех, кто ещё учится в школе, — крайне важная задача. Привить любовь к точным дисциплинам и раскрыть потенциал молодых ребят, которые через 10–15 лет будут двигать российскую промышленность к новым высотам, помог ежегодный фестиваль робототехники Profest, который завершился в Москве 23 марта.

Деньги в детей и науку

К практической работе по поиску одарённых детей приступили в далёком 2009 году. 10 лет назад впервые прошёл фестиваль "Робофест" (позднее расширившийся и переименованный в Profest), который объединил юных разработчиков. Этот фестиваль изначально задумывался как школа будущих инженеров, руководителей производств и технических специалистов. Идея проведения фестиваля принадлежала российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, а непосредственной реализацией проекта занялся основанный им частный фонд поддержки социальных инвестиций "Вольное дело".

Именно Дерипаска привнёс идею развития робототехники среди детей в нашей стране для последующего участия в международных соревнованиях по робототехнике, создания кадрового резерва для российских производств и ранней профориентации. Специалисты фонда разработали не просто соревновательную программу, а настоящую целостную модель выявления навыков и талантов, а также подготовки будущих инженеров. Кстати, ежегодно во всероссийскую программу фонд вкладывает более 80 миллионов рублей.

Уже второй год подряд к традиционным робототехническим соревнованиям добавились дисциплины, состязания по профмастерству среди школьников "ЮниорПрофи", а также соревнования среди юниорских корпораций — полипрофессиональных команд.

Интеграция программ "Робототехника" и "ЮниорПрофи" позволяет представлять на фестивале новую целостную модель подготовки будущих инженерно-технических кадров "Профессионалы будущего", разработанную фондом "Вольное дело". 35 видов соревнований и конкурсов были выстроены по логике, позволяющей увидеть траекторию профессионального продвижения: от вовлекающих соревнований детей от шести лет до проектов, реализуемых школьниками старших классов и студентами по заданиям реального бизнеса, стартапов и предпринимательских проектов.

Генеральный директор фонда "Вольное дело" Екатерина Никитина рассказала, что участники фестиваля — технологическая элита будущего.

— Мы очень надеемся, что наша работа в течение всего года, занятия с детьми, помощь им в профориентации и финал этой работы в виде ежегодных конкурсов закладывают основу технологической мощи страны. Здесь есть участники, которые занимаются абсолютно прикладными дисциплинами. Например, школьники с Кубани сделали умное тыквохранилище. Или есть подходы к роботизации обычных уборочных комбайнов, — сказала Никитина. Гендиректор фонда "Вольное дело" отметила также, что в этом году силами фонда удалось запустить программу EcoNet, в которой роботы распознают и сортируют мусор, а в будущем будут учиться его перерабатывать.

— Мы делаем массу интересных проектов с детьми, и фестиваль — это то место, где они могут продемонстрировать свои успехи. Мы верим в будущее этих детей, — отметила она.

По словам Никитиной, за 10 лет проведения фестиваля в нём приняли участие более 100 тысяч детей. Каждый третий из них уже стал студентом какого-то ведущего вуза России, остальные оканчивают школу и готовятся к поступлению. В фонде отмечают, что на фестивале готовится почва для будущих великих открытий, которые обеспечат столь необходимый нашей стране технологический прорыв.

Кроме того, в рамках фестиваля проходит практический тур финального этапа олимпиады школьников "Робофест-2019", собравший 1000 финалистов региональных отборов в составе 167 команд. Здесь же финалисты прошли собеседование с экспертами МГУ им. Ломоносова и консультацию к теоретическому туру финального этапа олимпиады.

23 марта ребята также выполняли задания теоретического тура олимпиады на физическом факультете МГУ. Хотя в этом году результаты станут известны в апреле, но, например, по итогам финала 2018 года 11 его участников получили льготы на поступление в ведущие вузы России, включая МГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, а четверо из них поступили на физфак МГУ.

Светлый ум

Среди победителей конкурса в 2019 году — дети и подростки из разных субъектов России. К примеру, в дисциплине "программирование" традиционные лидеры не только петербуржцы, но и участники из Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и других областей. Так, лицеисты из Пензы создали умный стол, наполненный различными функциями, помогающими в работе за ноутбуком/компьютером.

Все устройства, встроенные в стол, компактно размещены внутри столешницы. Со столом можно взаимодействовать через приложение для ноутбука, компьютера, смартфона и голосовым управлением — просто разговаривая с ним. Продукт поможет офисным работникам и предпринимателям, инженерам и дизайнерам, а также впишется в домашний интерьер, делая работу за компьютером легче и приятнее.

Кубанский одиннадцатиклассник Сергей Ким из Усть-Лабинска Краснодарского края придумал умное хранилище для овощей "Золотая голова". Проект позволяет в несколько раз снизить издержки, связанные с масштабным хранением тыквы и других овощей, а также хранить овощи круглогодично за счёт применения автоматизации и решений из сферы "интернета вещей".

12-летние изобретатели Никита Лопатин и Егор Карелин из посёлка Тайтурка Иркутской области разработали охранную систему отпугивания птиц с элеваторов и аэродромов. Система состоит из двух устройств — робота-наблюдателя и робота-охранника. Один засекает объекты и подаёт звуковой или блютус-сигнал, второй осуществляет обход территории, распугивает птиц, воздействуя сразу на три органа чувств: зрение (имитация хищной птицы), слух (звуковые волны) и тактильные ощущения (потоки воздуха).

От конкурсов к производству

Profest представляет собой не просто соревнования, но, главное, площадку для ранней профориентации. Организаторы фестиваля отмечают, что это во многом не только ускорит продвижение наиболее перспективных технологий, но и позволит участникам понять, в какую сферу промышленности или науки стоит двигаться.

Для российского бизнеса выгода очевидна: на ранних этапах с помощью таких мероприятий можно найти и подготовить тысячи уже замотивированных и талантливых специалистов. Школьные и студенческие команды решают тут конкретные производственные задачи в области автоматизации, логистики и испытания техники. Так, за последние годы около 100 выпускников программы "Робототехника" пополнили ряды машиностроительной группы ГАЗ.

К примеру, одной из площадок на фестивале были соревнования автономных беспилотников из категории AutoNet, которые разъезжали по проспектам и магистралям специальных стендовых городов, на ходу овладевая правилами дорожного движения и ориентации в городских условиях. Создание и обучение машин с искусственным интеллектом — сегодня это уже не просто игра.

На Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде уже курсирует настоящий беспилотник на базе электробуса "Газель Next". Машина с автономной системой вождения разработана совместно со студентами и аспирантами Нижегородского государственного технического университета, которым компания помогала осваивать робототехнику.

ГАЗ ведёт разработку техники с системами искусственного интеллекта совместно с ведущими вузами страны — благодаря этому появились первые российские машины-беспилотники и соревнования автомобилей-роботов "Робокросс", в которых с каждым годом участвует всё больше студенческих коллективов.

В число проектов ГАЗа, в которые вовлечены студенты технических вузов страны, входят также разработки электротранспорта и внедрение автоматических систем помощи водителю, которые позволяют снизить аварийность на дорогах. Ребята, которые когда-то на робототехнических состязаниях решали игровые задачи, теперь помогают решать актуальные инженерные задачи для промышленных производств.

Вопреки всему

Среди посетителей Profest в этом году был человек, шансы которого попасть на фестиваль практически равнялись нулю. История 12-летнего Кирилла Сатченко из деревни Новостройка Иркутской области вызывает особенный трепет. Два года назад Кирилл получил перелом позвоночника и частичный паралич из-за неудачного прыжка в неглубокую речку.

После этого передвигается Кирилл только на инвалидной коляске, а всё обучение проходит на дому. Кирилл живёт в многодетной семье, финансовое положение позволяет им только необходимые расходы. Однако Кирилл активно интересуется компьютерами, робототехникой и всем, что связано с информационными технологиями.

Он постоянно участвует в мастер-классах по робототехнике, проводимых волонтёрами фонда "Вольное дело" в его регионе. Но в силу сложившихся условий не имеет возможности глубоко изучать любимые предметы. Специально для Кирилла на средства фонда было организовано участие в фестивале, а в последний день его поездки в Москву основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска подарил Кириллу iPad последней модели.

Теперь у мальчика будет возможность заниматься любимыми предметами активнее. Кто знает, может быть, на следующий Profest он уже представит свою разработку, которую давно мечтает осуществить, — приспособление, позволяющее детям с ограниченными возможностями вести полноценный образ жизни.

Максимальный охват

Всероссийский технологический фестиваль Profest уже много лет носит титул крупнейшего мероприятия научной и технической направленности в Европе. Всего за три дня соревнований участие в нём приняли пять тысяч детей и подростков из 70 регионов России. Примечательно, что помимо конкурсной части одной из составляющих фестиваля стала пилотная программа внедрения разработок в секторе среднего и крупного бизнеса. Это значит, что по-настоящему интересная идея может ещё во время конкурса занять место на реальном производстве.