Муха Бейонсе, оса-паразит Шакира и ещё 7 насекомых, названные в честь звёзд

Даже серьёзные учёные в тайне фанатеют от голливудских знаменитостей. И если обычные люди мечтают хотя бы об автографе, то биологи зашли ещё дальше. Новые открытия они называют именами кумиров. Так в мире появилось на одного Бреда Питта больше, хоть и не такого красивого...

Оса-паразит, заставляющая гусениц "танцевать", как Шакира

Поселяясь в теле гусеницы, оса-паразит Aleiodes shakirae заставляет свою "хозяйку" трясти задней частью тела. Движения бедняжки напомнили учёным страстные танцы певицы Шакиры.

Муха золотое брюхо — Бейонсе в мире насекомых

Встречающаяся в Австралии муха из семейства слепней выделяется среди сородичей округлой и золотистой пятой точкой. Кончик брюшка этого насекомого напомнил учёным соблазнительную фигуру и яркие сценические костюмы Бейонсе — так муха получила имя Plinthina beyonceae.

Паук, названный в честь лидера группы U2

Паук Aptostichus bonoi получил имя в честь лидера ирландской группы U2 Боно. Пятый студийный альбом группы называется The Joshua Tree — в честь вечнозелёного дерева, давшего название и целому национальному парку, где оно произрастает и где живёт тот самый паук.

Оса, которую открыл фанат Бреда Питта

Учёный, обнаруживший вид Conobregma bradpitti, — большой фанат Бреда Питта, а на стене в его лаборатории даже висел портрет актёра. Выбор имени для осы был очевиден.

Четыре стрекозы — четыре участника группы Queen

В год, когда группа Queen праздновала сорокалетие, было открыто четыре вида стрекоз. В честь легендарных музыкантов они получили имена Heteragrion freddiemercuryi, H. brianmayi, H. Rogertaylori и H. johndeaconi.

Подводный паук повадками напомнил учёным о песне Боба Марли

Паук Desis bobmarleyi живёт в зоне, где происходят приливы и отливы. Прямо как в песне Боба Марли — High Tide or Low Tide.

А вид ракообразных — об образе Элтона Джона в фильме "Томми"

У малыша Leucothoe eltoni огромные лапки — они и напомнили героя Элтона Джона.

Целый род крабов-пауков назван в честь актёра Тоби Магуайера

Исполнив главную роль в серии фильмов о человеке-пауке, актёр стал не только кумиром многомиллионной аудитории, но и отцом семейства крабов-пауков Maguimithrax.

Жук-культурист выглядит как Арнольд Шварценеггер

Самцы жужелиц родом из Коста-Рики могут похвастаться объёмными бёдрами средней пары ног — учёным они напоминают превосходную физическую форму Арнольда Шварценеггера.

Не только насекомые — целых 19 видов папоротника названы в честь Леди Гаги

Обнаруженный в Коста-Рике род папоротников получил название Gaga. Два растения особенно сроднились с певицей: папоротник Gaga germanotta назван по имени дивы (настоящее имя певицы — Stefani Germanotta), а другое растение, Gaga monstraparva, — в честь ласкового обращения Леди Гаги к фанатам: певица называет их Маленькими Монстрами.