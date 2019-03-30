Муха Бейонсе, оса-паразит Шакира и ещё 7 насекомых, названные в честь звёзд

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Муха Бейонсе, оса-паразит Шакира и ещё 7 насекомых, названные в честь звёзд

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Даже серьёзные учёные в тайне фанатеют от голливудских знаменитостей. И если обычные люди мечтают хотя бы об автографе, то биологи зашли ещё дальше. Новые открытия они называют именами кумиров. Так в мире появилось на одного Бреда Питта больше, хоть и не такого красивого...

Оса-паразит, заставляющая гусениц "танцевать", как Шакира

<p>Фото: © instagram.com/shakira</p>

Поселяясь в теле гусеницы, оса-паразит Aleiodes shakirae заставляет свою "хозяйку" трясти задней частью тела. Движения бедняжки напомнили учёным страстные танцы певицы Шакиры.

Муха золотое брюхо — Бейонсе в мире насекомых

<p>Фото: © instagram.com/beyonce</p>

Встречающаяся в Австралии муха из семейства слепней выделяется среди сородичей округлой и золотистой пятой точкой. Кончик брюшка этого насекомого напомнил учёным соблазнительную фигуру и яркие сценические костюмы Бейонсе — так муха получила имя Plinthina beyonceae.

Паук, названный в честь лидера группы U2

<p>Фото: © instagram.com/u2</p>

Паук Aptostichus bonoi получил имя в честь лидера ирландской группы U2 Боно. Пятый студийный альбом группы называется The Joshua Tree — в честь вечнозелёного дерева, давшего название и целому национальному парку, где оно произрастает и где живёт тот самый паук.

Оса, которую открыл фанат Бреда Питта

<p>Фото: © кадр из фильма &#34;Троя&#34;</p>

Учёный, обнаруживший вид Conobregma bradpitti, — большой фанат Бреда Питта, а на стене в его лаборатории даже висел портрет актёра. Выбор имени для осы был очевиден.

Четыре стрекозы — четыре участника группы Queen

<p>Фото: © instagram.com/officialqueenmusic</p>

В год, когда группа Queen праздновала сорокалетие, было открыто четыре вида стрекоз. В честь легендарных музыкантов они получили имена Heteragrion freddiemercuryi, H. brianmayi, H. Rogertaylori и H. johndeaconi.

Подводный паук повадками напомнил учёным о песне Боба Марли

<p>Фото: © instagram.com/bobmarley</p>

Паук Desis bobmarleyi живёт в зоне, где происходят приливы и отливы. Прямо как в песне Боба Марли — High Tide or Low Tide.

А вид ракообразных — об образе Элтона Джона в фильме "Томми"

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У малыша Leucothoe eltoni огромные лапки — они и напомнили героя Элтона Джона.

Целый род крабов-пауков назван в честь актёра Тоби Магуайера

<p>Фото: кадр из фильма &#34;Человек-паук 2&#34;</p>

Исполнив главную роль в серии фильмов о человеке-пауке, актёр стал не только кумиром многомиллионной аудитории, но и отцом семейства крабов-пауков Maguimithrax.

Жук-культурист выглядит как Арнольд Шварценеггер

<p>Фото: © instagram.com/schwarzenegger</p>

Самцы жужелиц родом из Коста-Рики могут похвастаться объёмными бёдрами средней пары ног — учёным они напоминают превосходную физическую форму Арнольда Шварценеггера.

Не только насекомые — целых 19 видов папоротника названы в честь Леди Гаги

<p>Фото: © instagram.com/ladygaga</p>

Обнаруженный в Коста-Рике род папоротников получил название Gaga. Два растения особенно сроднились с певицей: папоротник Gaga germanotta назван по имени дивы (настоящее имя певицы — Stefani Germanotta), а другое растение, Gaga monstraparva, — в честь ласкового обращения Леди Гаги к фанатам: певица называет их Маленькими Монстрами.

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