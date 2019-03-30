Муха Бейонсе, оса-паразит Шакира и ещё 7 насекомых, названные в честь звёзд

Оса-паразит, заставляющая гусениц "танцевать", как Шакира
Поселяясь в теле гусеницы, оса-паразит Aleiodes shakirae заставляет свою "хозяйку" трясти задней частью тела. Движения бедняжки напомнили учёным страстные танцы певицы Шакиры.
Муха золотое брюхо — Бейонсе в мире насекомых
Встречающаяся в Австралии муха из семейства слепней выделяется среди сородичей округлой и золотистой пятой точкой. Кончик брюшка этого насекомого напомнил учёным соблазнительную фигуру и яркие сценические костюмы Бейонсе — так муха получила имя Plinthina beyonceae.
Паук, названный в честь лидера группы U2
Паук Aptostichus bonoi получил имя в честь лидера ирландской группы U2 Боно. Пятый студийный альбом группы называется The Joshua Tree — в честь вечнозелёного дерева, давшего название и целому национальному парку, где оно произрастает и где живёт тот самый паук.
Оса, которую открыл фанат Бреда Питта
Учёный, обнаруживший вид Conobregma bradpitti, — большой фанат Бреда Питта, а на стене в его лаборатории даже висел портрет актёра. Выбор имени для осы был очевиден.
Четыре стрекозы — четыре участника группы Queen
В год, когда группа Queen праздновала сорокалетие, было открыто четыре вида стрекоз. В честь легендарных музыкантов они получили имена Heteragrion freddiemercuryi, H. brianmayi, H. Rogertaylori и H. johndeaconi.
Подводный паук повадками напомнил учёным о песне Боба Марли
Паук Desis bobmarleyi живёт в зоне, где происходят приливы и отливы. Прямо как в песне Боба Марли — High Tide or Low Tide.
А вид ракообразных — об образе Элтона Джона в фильме "Томми"
У малыша Leucothoe eltoni огромные лапки — они и напомнили героя Элтона Джона.
Целый род крабов-пауков назван в честь актёра Тоби Магуайера
Исполнив главную роль в серии фильмов о человеке-пауке, актёр стал не только кумиром многомиллионной аудитории, но и отцом семейства крабов-пауков Maguimithrax.
Жук-культурист выглядит как Арнольд Шварценеггер
Самцы жужелиц родом из Коста-Рики могут похвастаться объёмными бёдрами средней пары ног — учёным они напоминают превосходную физическую форму Арнольда Шварценеггера.
Не только насекомые — целых 19 видов папоротника названы в честь Леди Гаги
Обнаруженный в Коста-Рике род папоротников получил название Gaga. Два растения особенно сроднились с певицей: папоротник Gaga germanotta назван по имени дивы (настоящее имя певицы — Stefani Germanotta), а другое растение, Gaga monstraparva, — в честь ласкового обращения Леди Гаги к фанатам: певица называет их Маленькими Монстрами.
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