Жена Рогозина сочинила стихи для новой песни Варвары. Это просто космос!

Отмечается, что песня Татьяны Рогозиной позднее будет загружена в популярные аудиосервисы, в том числе iTunes.

Жена руководителя госкорпорации "Роскосмос" Татьяна Рогозина написала стихи для новой песни певицы Варвары. Об этом певица написала на своей странице в "Фейсбуке". Сама песня позиционируется как "нехайповая", а пиарщики певицы отмечают, что "это не Бузова и не Шнуров".

Татьяна Рогозина поёт и сама. Кроме того, она даже снимает клипы, которые загружены на Youtube-канал под названием rusnato, который по совместительству является личным блогом Дмитрия Рогозина. Новая песня пока не отправится на МКС и не будет использоваться в "космической теме". Пиарщики певицы отмечают, что пока это "земная композиция".