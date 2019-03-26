Учёные успешно испытали противозачаточные таблетки для мужчин

Теперь препарат может быть направлен на клинические испытания и вскоре может поступить в продажу.

Биотехнологи из Научно-исследовательского университета Лос-Анджелеса успешно испытали противозачаточные таблетки для мужчин, сообщает Eurek Alert. Новый гормональный препарат для мужчин не показал серьёзных побочных эффектов и в большинстве случаев быстро усваивался организмом мужчин. Для подавления активности сперматозоидов у мужчин учёные использовали модифицированный тестостерон, сочетающий в себе свойства мужских половых гормонов и прогестеронов.

В исследовании участвовали 40 здоровых мужчин. Отмечается, что мужчины из контрольной группы получали противозачаточные таблетки раз в сутки. Благодаря приёму "лекарства от детей" уровень тестостерона в крови мужчин существенно падал, не ухудшая при этом самочувствия. Среди побочных эффектов оказались усталость, головная боль и угревая сыпь всего у шести мужчин. Пятеро участников сообщили о снижении полового влечения, а двое отмечали лёгкую эректильную дисфункцию.