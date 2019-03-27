Учёные создали алкоголь, после которого не бывает похмелья

Спойлер — химических веществ там может быть больше, чем в обычном стиральном порошке.

Британская компания Alcarelle собирается освоить нишу, в которой пока нет конкуренции. Речь идёт о крепких алкогольных напитках, после которых не бывает похмелья. По словам учёных, для этого напиток будут изготавливать с помощью нескольких химических компонентов. Вывести новый продукт на рынок планируют в ближайшие пять лет.

Создатели нового алкоголя отмечают, что напиток не будет токсичен для печени, однако добиться уникальных свойств (вроде отсутствия постинтоксикационного состояния) возможно только через применение особых химических соединений. Британские учёные отмечают, что на рецепторы мозга новый напиток будет действовать точно так же, как традиционный алкоголь.