Китаянка родила детей от мужа и любовника одновременно

Сначала женщина обвиняла мужа в фальсификации теста на отцовство, а затем призналась в измене.

Китайская газета Taihai сообщает, что в провинции Фуцзянь женщина родила двойню, однако у детей оказались разные отцы. Обман вскрыл муж, который начал беспокоиться из-за того, что один ребёнок на него не похож. ДНК-тест подтвердил опасения — один из двойняшек был зачат другим мужчиной.

Долгое время женщина обвиняла мужа в подделке результатов теста, однако позднее призналась, что изменяла ему с другим мужчиной. Китайские репродуктологи, в свою очередь, отмечают, что гетеропатернальная суперфекундация (оплодотворение нескольких яйцеклеток сперматозоидами разных партнёров) происходит крайне редко.