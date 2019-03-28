В России создали спутник-уничтожитель космического мусора

Аппарат сможет захватывать вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах.

Российские космические системы (РКС) разработали спутник — уничтожитель космического мусора, способный "снимать" малые космические аппараты на низких орбитах, сообщает ТАСС. Как отмечает инженер-исследователь РКС Марина Баркова, аппарат состоит из ловушки, включающей сети в виде купола и конуса, и системы переработки, с помощью которых можно "вылавливать" спутники на высоте от 500 до 700 км.

Отмечается также, что перетёртый внутри комплекса РКС космический аппарат будет смешиваться с кислородом и водородом и превращаться в топливо. Это топливо будет использоваться в двигателях комплекса для манёвров и перелёта к следующему отработавшему спутнику. Бортовой компьютер и роботизированные системы управления аппаратом РКС будут питаться от солнечных батарей.