Учёные смогли увеличить продолжительность жизни в полтора раза

Нейробиологи считают, что всё дело в особых ферментах, синтез которых может продлить жизнь.

Учёные из института Скриппса в США выяснили, что ингибитор липазы млекопитающих JZL184 продлевает жизнь круглым червям почти на 50 процентов, пишет Nature. Из-за того что в клетках и тканях червей этот ингибитор не синтезируется, учёные установили, что в продлении жизни оказался задействован не отдельно взятый белок, а целый механизм, который работает и в организме млекопитающих.

Исследователи отмечают, что нормализация этого процесса позволит увеличить среднюю продолжительность жизни у любого млекопитающего, в том числе и у человека. Регулирование процессов обмена веществ и аутофагии может открыть перед учёными возможность увеличить продолжительность жизни до 120 лет и более.