Смертельное похудение. Как женщины умирают от жиросжигателей

Биологический факт: тело женщин медленно и крайне неохотно расстаётся с подкожным жиром даже во время активных занятий спортом. Чтобы ускорить процесс, многие начинают принимать жиросжигатели, химический состав которых провоцирует сильнейший удар токсинами по организму.

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Нет такой женщины, которая не мечтала бы о стройной фигуре. Правда, подходы к достижению "шаблонных" параметров талии у представительниц прекрасного пола заметно отличаются. Кто-то закрывается в спортзале, другие садятся на строгую диету. Особо отчаянные начинают искать наиболее эффективные жиросжигающие препараты, которые помогут совместить эффект от посещения зала и диеты.

Главная проблема таких женщин состоит в том, что жиросжигающие таблетки они начинают принимать без изменения питания и без повышения физической активности — главных причин, по которым человек может начать набирать вес.

Жиросжигатели не работают сами по себе К приёму препаратов нужно готовиться. Сначала — переход на правильное дробное питание, затем — повышение физической активности Фото: © Pixabay

Диетологи отмечают, что необходимо также практически полностью отказаться от алкоголя — одного из наиболее калорийных продуктов, который употребляют наряду с обычным питанием. Стоит помнить и другое: быстрого эффекта жиросжигающие таблетки не дают, "быстро похудеть за неделю" с их помощью не получится точно.

Безвредных не существует

Одними из самых популярных препаратов для сжигания лишнего жира являются термодженики (или термогеники). Их действие основано на ускорении обмена веществ через повышение температуры тела. После приёма таких препаратов организм начинает усиленно сжигать запасы накопленного жира, а лишняя жидкость выводится существенно быстрее. Правда, побочных эффектов у термоджеников столько, что принимать препарат можно только исключительно здоровым людям.

К примеру, термодженики категорически нельзя принимать людям с повышенным артериальным давлением, поскольку нормальный уровень (давления) поднимается от этого на 10–20 единиц. Другими побочными эффектами являются тахикардия и аритмия. Кроме того, от приёма термоджеников женщины начинают в буквальном смысле слова тупеть: длительный приём препаратов провоцирует истощение нервной системы, сбои в работе ЦНС и снижение умственных способностей.

Каждый производитель заявляет, что таблетки безвредны. Однако это не так Безвредных препаратов для сжигания жира не бывает. Каждый из них "угнетает" определённые органы в организме Фото: © Pixabay

Свободный доступ

Жиросжигатели не попадают в категорию лекарств, и для их приобретения не нужен рецепт от врача. Именно по этой причине многие женщины начинают принимать такие препараты быстро и чаще всего бесконтрольно. Не останавливает прекрасную половину человечества и цена: приличные препараты с доказанным действием стоят под 3 тыс. рублей за упаковку. За эти деньги обычно продаются психостимуляторы, которые увеличивают выносливость, потоотделение и вывод жидкости из организма, однако уже во время приёма таких препаратов в организме начинаются серьёзные изменения.

Многие жиросжигатели вызывают привыкание и настоящую "ломку" по завершении курса Именно по этой причине принимать такие таблетки нужно только после консультаций с диетологом и гастроэнтерологом Фото: © Pixabay

При подавлении аппетита (а психостимуляторы работают именно так) нарушается работа органов пищеварения. В первую очередь желудка, кишечника и печени, поэтому "загреметь" к гастроэнтерологу после попытки похудеть перед пляжным сезоном — обычное дело. При этом к сжиганию жира большинство препаратов не имеет вообще никакого отношения. Диетолог Ольга Столярова в беседе с Лайфом отметила, что ни один из препаратов напрямую не способен сжигать запасы подкожного жира.

Можно говорить о том, что некоторые препараты притупляют чувство голода, другие мешают усваивать жиры или выводят жидкость из организма. Ни один из таких препаратов напрямую не воздействует на подкожный жир Ольга Столярова

Передоз

Несмотря на то что препаратам для ускоренного похудения уже несколько десятков лет, их воздействие на организм до конца не изучено до сих пор. Большинство производителей страхуются от судебных исков и уголовных дел за продажу таких таблеток предупреждениями на упаковке. "Строго ограниченно" или "принимать по назначению врача" — такие формулировки можно часто встретить на банках и коробках. Правда, на женщину, мозг которой уже настроился на быстрое похудение к лету, такие предупреждения не действуют.

О чём производители никогда не скажут — так это о том, что некоторые "блокаторы аппетита" и прочие "приблуды" для похудения мешают организму правильно выводить токсины. В результате ускорения обмена веществ передозировка жиросжигателей может спровоцировать сбой в работе печени и почек, и, вместо того чтобы избавиться от накопленного яда, организм будет "складировать" весь мусор внутри. Такими темпами, как отмечают медики, недалеко даже до онкологии.

На свой страх и риск

Одобренные и сертифицированные для продажи в России препараты находятся под строгим контролем со стороны государства. Правда, женщины, твёрдо решившие похудеть во что бы то ни стало, часто пользуются сомнительными препаратами зарубежного производства, от которых нередко умирают. Китайские, тайские, да и вообще любые другие таблетки для похудения, которые покупают чаще всего через Интернет, не изучены российскими специалистами.

Озноб, температура, судороги, сбои в работе сердца, воспаление лёгких — эти последствия уже не раз становились причиной смерти молодых девушек не только в России, но и в других странах бывшего СНГ. Существуют и другие побочные эффекты. К примеру, в период с 2011 по 2015 год в России было зафиксировано несколько случаев, когда у вполне здоровых женщин, ведущих активный образ жизни, обнаруживались киста яичника, рак шейки матки и другие неприятные заболевания, а самые "простые" последствия от приёма таких препаратов — гормональный дисбаланс и нарушение цикла.

Многие из азиатских препаратов по-прежнему содержат сибутрамин — запрещённый препарат, который раньше применялся для лечения ожирения. Он вызывает чувство насыщения, однако действует на организм почти так же, как тяжёлые наркотики: истощает организм, убивает микрофлору и "высушивает" внутренние органы. Кроме того, в большинстве азиатских таблеток содержатся и другие стимуляторы, которые существенно повышают не только тонус, но и кровяное давление, тем самым провоцируя разрыв сосудов в головном мозге.