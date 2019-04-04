Лайфхак для здоровья. Как дожить до 150 лет

Биохакинг давно превратился из забавы для гиков в прикладное хобби по достижению абсолютного здоровья. Лайф разбирался, какие методы позволяют жить вдвое дольше и в десять раз здоровее.

Британская газета The Sun опубликовала материал, в котором специалисты Национального центра биотехнологии США утверждают: не нужно выбрасывать выпадающие у детей молочные зубы. В них, как отмечают учёные, может содержаться большое количество стволовых клеток, необходимых для лечения рака и диабета. Помимо необычного "лекарства" учёным известны и другие способы добиться долголетия и абсолютного здоровья.

Фермент всему голова

В начале 2019 года учёные из Института Скриппса в США буквально взорвали научное сообщество новостями о том, что жизненный цикл и ресурс у многих живых организмов можно увеличить в полтора-два раза. Исследователи выяснили, что ингибитор липазы JZL184 продлевает жизнь круглым червям почти на 50 процентов. Пока эксперименты ограничиваются лабораторией, однако потенциал у контролируемой активности белков просто сумасшедший, поскольку механизм "замедления" старения можно адаптировать и для более сложных живых организмов — например, млекопитающих. Для того чтобы технология работала, учёные планируют создать на ферментной основе универсальную вакцину, введение которой позволит начать немедленный процесс омоложения организма. До клинических испытаний ещё далеко, но, если эффективность препарата будет хотя бы примерно сопоставима с расчётной, смертность до 100 лет может остаться в прошлом.

Ингибитор липазы позволит организму восстанавливаться быстрее, чем обычно JZL184 замедляет реакции и химические процессы износа и разложения клеток в организме и восстанавливает повреждённые участк Фото: © Pixabay

Лекарство от старости

Инъекции стволовыми клетками — популярный метод оздоровления. Однако споры вокруг его эффективности и безопасности ведутся не первый год. С одной стороны, польза очевидна. Истощение организма жизнью — стрессами и болезнями — сокращает количество стволовых клеток, которые помогают заживлять раны тканей и органов в теле человека, создавая новые клетки взамен повреждённых. Американские медики неплохо продвинулись в практическом применении стволовых клеток. В рамках экспериментальных процедур их вкалывали в мышцы и кости, и результаты превзошли все ожидания. Однако и подводных камней у лечения стволовыми клетками достаточно.

С помощью стволовых клеток учёные стали лечить даже инфаркты, инсульты и ожоги Точные побочные эффекты медицина предсказать не может. На одних такое лечение сказывается положительно, на других — пагубно. Фото: © wikipedia

Дыхательная гимнастика

Если денег на дорогостоящие инъекции стволовыми клетками не хватает, то один из самых популярных методов "прокачать" собственный организм заключается в правильном дыхании и контроле над работой организма. Одну из самых эффективных техник разработал Ледяной Человек — голландец Вим Хоф. Его часто называют человеком с суперспособностями, однако сам Хоф говорит, что переносить холод, "убивать" воспаления в организме и копить энергию может каждый.

Сдайте все анализы

Общий анализ крови и другие процедуры, которые нет-нет да и приходится проходить, выявляют лишь наиболее массовые инфекционные и вирусные заболевания. Если по базовым параметрам всё в порядке, имеет смысл сдать тест на предрасположенность к болезни Альцгеймера, к онкологии различных типов, к преждевременной деменции и, конечно, аллергии. После того как все анализы будут сданы, можно выстраивать план долговременной поддержки организма.

Генетические анализы дороги, однако их пользу сложно переоценить Они позволят не лечиться от всего подряд и будут способствовать концентрации на наиболее слабых зонах в организме. Фото: © Pixabay

Ударная волна

Организм — сложная структура, которой требуется поддержка. Витамины для прочности костей, для роста волос, для здоровья сердечно-сосудистой системы продаются в любой аптеке, а их регулярный приём позволит укрепить организм и мобилизовать его ресурсы в нужный момент. "Необязательных" витаминов в этом списке нет — все они без исключения необходимы для того, чтобы организм работал как часы.

Курсовой приём витаминов позволит закрыть большую часть проблем с организмом Витамин А — антиоксидант, повышающий иммунитет, витамин Е улучшает кровоснабжение, витамин С восстанавливает сосуды. Фото: © Pixabay

Борьба за холодильник

Внимательно следите за питанием. Исключите из рациона мучное, сладкое и тонизирующее. Исследователи на протяжении десятилетий отмечают, что даже злоупотребление такими напитками, как чай и кофе, может вызывать некое подобие привыкания. Отдельной строкой в списке особо вредных продуктов идёт газировка. Ещё в 2015 году канадские медики выяснили, что от заболеваний, связанных с чрезмерным употреблением газировки, по всему миру умирает почти 200 тысяч человек. Большая часть — от диабета второго типа. Ещё две категории смертельных болезней — заболевания сердца и онкология.

Чем проще ежедневный рацион, тем легче организму Заметные улучшения, по словам медиков, ощущаются после отказа от дрожжевых продуктов, алкоголя, конфет, сладкого и газировки. Фото: © Pixabay

Очистка организма

Детокс поначалу воспринимался как очередная модная процедура, однако последние десять лет специалисты по биохакингу отмечают, что накопление в органах и тканях токсинов и других вредных веществ провоцирует всё больше тяжёлых заболеваний. Выводить ненужное из организма можно как с помощью специальных добавок, так и более простым способом.

Почистить организм раз в неделю можно обычной диетой Каша из мытого цельного зерна очистит стенки кишечника, проведёт детокс печени. Добавить к этому можно лечебную минеральную воду. Фото: © Pixabay

Стимулируйте мозг

Во время работы над особо сложными проектами в короткий период времени специалисты предлагают принимать ноотропы — препараты, стимулирующие активность мозга. Правда, принимать их можно не всем и не всегда.