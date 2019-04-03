Бич городов. Астма угрожает жизни миллионов россиян

Каких только методов лечения астмы у взрослых и детей не придумали за последние несколько лет. В новом исследовании американские медики утверждают, что победить болезнь можно с помощью жирных кислот. Пока одни собираются лечить болезнь — другие продолжают умирать.

Легко заработать, тяжело лечить

Современная наука шагнула далеко вперёд. Нейросети, роботы, с помощью которых проводят сложные операции, и многое другое. Учёные даже научились проводить терапию сложных форм рака на разных стадиях, однако точной причины, почему люди заболевают астмой, так и не установили. Считается, что астма — частично генетическое заболевание, спровоцировать которое (у предрасположенного к ней человека) может как бактериальная или вирусная инфекция, так и плохая экология. Других причин для развития астмы тоже хватает — аллергены, табачный дым, холодный климат, плохая экология. Какими бы ни были причины, результат всегда один — человек практически лишается нормального образа жизни, начинает носить с собой ингалятор и фактически "подсаживается" на таблетки.

По данным ВОЗ, астма — одно из самых массовых заболеваний в истории человечества От неё страдает более 300 млн человек. Жертвами болезни в 2015 году стали почти 400 тыс. человек Фото: © shutterstock

Генетическая ловушка

Распознать астму до начала приступов крайне сложно. Если болезнь уже диагностирована, базовые лекарства позволяют снять воспаление дыхательных путей и улучшить самочувствие человека. Активно снимают воспаление глюкокортикостероиды — синтетические препараты, способ применения которых подбирает исключительно врач. При этом ингаляторы — это не единственный способ повлиять на болезнь. Часто больным назначаются уколы и таблетки, однако в последнее время появились и другие способы вылечить болезнь. Маленькое научное чудо совершили российские специалисты: с помощью молекул РНК впервые удалось подавить выработку провоспалительных цитокинов — генов, способствующих развитию воспалительного процесса в лёгких.

Разработку лекарства провели в Институте иммунологии ФМБА России Моноклональное антитело воздействует на цитокин и не даёт болезни проявить свой негативный биологический эффект Фото: © Pixabay

Лечение "кое-как"

Народных методов лечения астмы множество. Достаточно открыть любой интернет-поисковик и пять минут почитать, чем лечились люди до появления нормальной медицины. Врач-аллерголог Яна Крюкова в беседе с Лайфом отметила, что пробовать каждый способ на себе не нужно, особенно если речь о тяжёлой форме болезни и постоянном ухудшении самочувствия.

По словам врачей, первая же попытка самолечения может стать последней Отвары из иголок пихты, листьев осины и другие старинные способы лечения могут вызвать повторную аллергическую реакцию Фото: © Pixabay

Причина найдена, но лекарства нет

В 2015 году учёные из Кардиффского университета выявили потенциальную основную причину появления астмы у взрослых и детей. Ей, как отметили генетики, оказались кальций-чувствительные рецепторы CaSR, которые заставляют дыхательные пути сужаться под воздействием внешних раздражителей. До появления универсального препарата против астмы учёные предлагали лечить болезнь модифицированным лекарством от остеопороза.

Учёные из Уэльса обещали показать лекарство через пять лет Прошло почти пять лет, но лекарство от астмы до сих пор не создано и не заявлено официально Фото: © Pixabay

Городская чума

Больше всего шансов заработать астму у жителей крупных городов. К проблемам с экологией в них зачастую добавляются и другие причины, почти никак не связанные с воздействием на организм окружающей среды. Ещё один факт — астма продолжает молодеть. Не только люди среднего возраста и пенсионеры подвержены этому заболеванию. В зоне особой опасности — дети и подростки, иммунитет которых не сформировался до конца. При этом сугубо аллергическое происхождение астмы — большое заблуждение. Существует не менее пяти типов бронхиальной астмы, и только один из них связан исключительно с аллергией.

Заболеть астмой в городе проще, чем кажется. Выделяют несколько главных причин Плесень в помещении, бактериальные инфекции (грязные руки, транспорт), стрессы, болеутоляющие препараты, пыль и мелкие частицы Фото: © Pixabay

Терапия становится жизненно важна

10 лет назад основу терапии против астмы составлял комбинированный препарат, содержащий пролонгированный бета-2-адреномиметик и кортикостероид. При этом нередки случаи, когда приступ астмы заканчивается летальным исходом. Пять лет назад в Европе медики регистрировали до 3,5 тысячи внезапных смертей больных астмой людей, которые получали своевременное лечение.

Упреждающий удар

Несмотря на то что лечить болезнь сложно, простые профилактические меры позволят снизить риск развития заболевания до минимума. Главное правило старо как мир: "Чистота — залог здоровья". Следует внимательно следить за состоянием квартиры — влажная уборка раз в два дня, внимание к состоянию ванной комнаты, в которой может образоваться плесень. Не менее важно следить за собственным иммунитетом — приём иммуномодуляторов позволит повысить шансы организма на самостоятельное купирование очагов воспаления. Особое внимание зонам отдыха: под строгим запретом перьевые подушки и одеяла из шерсти.