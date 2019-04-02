Учёные заявили, что Земле грозит дефицит пива

Исследователи отмечают, что ячменных полей из-за глобального потепления станет существенно меньше.

Климатологи из США, Великобритании и КНР выяснили, что глобальное потепление спровоцирует сокращение ячменных полей. Это в свою очередь приведёт к снижению объёмов производства пива — любимого напитка миллионов людей по всему миру. Произойдёт это не сразу — у любителей пенного в запасе примерно 65–80 лет. После этого климат планеты ждут необратимые изменения, и в первую очередь они затронут сельское хозяйство.

Больше всего, как отмечают учёные, пострадают лидеры производства: Бельгия, Чехия и Ирландия. Глобальное потепление не обойдёт стороной и Германию. По самым скромным прогнозам, немцы будут производить на 40 процентов меньше пива, чем сейчас. Исследователи отмечают также, что пиво заметно подорожает — стоит ожидать как минимум двукратного роста стоимости.