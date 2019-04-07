Одной ногой ещё здесь. Найден ключ к телепортации

Ничего не подозревающий атом водорода атаковали мощным лазером, его единственный электрон в ужасе "сбежал" и внезапно появился в другом месте! Вот такой шаг в будущее недавно сделали австралийские учёные. Некоторые говорят, что телепортация была мгновенной, а другие насчитали одну миллиардную долю из одной миллиардной доли секунды. Но мы же не очень торопимся? Нас бы такое время в пути вполне устроило. Только вот электрон — это, конечно, хорошо, но хотелось бы как-то оказаться на его месте. Желательно — в июле, и желательно — в Крыму. Лайф разбирался, когда уже станут не нужны самолёты и ракеты.

Мы думали, фантастика фантастикой, а мгновенно переместиться куда угодно — это уж слишком. И тут узнали о квантах — тех самых штучках, которые появляются неизвестно откуда, исчезают неизвестно куда, находятся одновременно в разных местах и вообще делают, что хотят.

Есть у них особенность, которая в своё время взбесила великого Эйнштейна. Он называл её презрительно — призрачным дальнодействием, и это необъяснимая и вправду жутковатая связь между ними. Например, один крутится по часовой стрелке, а второй, значит, обязательно против. И даже если между ними сотни световых лет, разверни любой из них в обратную сторону — и преданный напарник на другом конце галактики немедленно последует его примеру. Квантовая запутанность, как говорят у них.

Так вот с её помощью человечество уже научилось телепортировать, причём ещё в прошлом веке. То, что это возможно, доказал американский физик-теоретик Чарльз Беннетт. В 1993 году он провёл такой условный эксперимент: "взял" три атома, эдакий любовный треугольник — А, В и С. В и С изначально "в законном браке", то есть запутаны. И тут появляется она — А — и вступает с В в порочную связь.

У этой банальной истории неожиданная развязка: "муж-изменник" получает всю информацию от "любовницы", но его отношения с женой при этом никто не отменял, так что все данные получает и она. В итоге "супруга" превращается в очаровательную блондинку А, а вот "разлучницы" как ни бывало. Беннетт и его коллеги объявили: сей лихо закрученный сюжет — не что иное, как квантовая телепортация, а значит, начало новой эпохи.

Несколько лет спустя одно за другим посыпались практические подтверждения революционной теории: сначала начали телепортировать частицы света по оптоволоконному кабелю, потом перешли на атомы бериллия, цезия, рубидия. В 2014 году фотоны моментально перенеслись на 25 километров: в 2017-м их отправили с Тибета и они "возникли" на спутнике, летевшем на высоте 500 километров.

Кстати, российские учёные уже сделали новую технологию частью национальной стратегии. В 2016 году в стране разработали и даже обсудили в правительстве "Национальную технологическую инициативу", в которой подробно расписано, к чему мы должны прийти за ближайшие 15–20 лет. Читайте:

...Внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных явлений для передачи информации.

Причём это не просто чёрным по белому написано — под это выделено без малого 11 миллиардов рублей.

Но всё это пустяки и безделушки, заявил генетик Крейг Вентер. Он предложил кое-что посерьёзнее — "телепортнуть" пусть ещё не человека, но человеческий геном — ДНК. Схема такая: генетическая информация оцифровывается, передаётся по кабелю или электромагнитным волнам, а на месте назначения спецмашина воссоздаёт на её основе составные части ДНК — олигонуклеотиды. А там уже какой-нибудь робот-сборщик соединяет их. Тадам! Вентер говорит, что дело полезное: для начала почему бы не отправить таким образом на Марс геном яблони? А там, глядишь...

Остаётся только ждать, что ещё придумают. Тенденция такова, что настоящая телепортация — вопрос времени. Хотя к ближайшему отпуску, пожалуй, не успеют.